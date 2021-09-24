Великомасштабне реальне дослідження англійських вчених показало, що хірургічні маски особливо ефективні при зменшенні симптоматичних інфекцій. Ці типи масок запобігли кожній третій інфекції серед людей 60 років і старше.

Дослідники з університетів Єля і Стенфорда спостерігали за більш ніж 340 тис. дорослих в сільських районах Бангладеш протягом мінімум восьми тижнів. У підсумку в селах, в яких проводилося наукове дослідження, використання масок збільшилося з 13% до 42%. В результаті було зареєстровано меншу кількість підтверджених інфекцій Covid-19 і більш низьку частоту супутніх симптомів.

В селах, де видавали тканинні маски, симптоми знизилися на 8,5%, а в селах, які отримали хірургічні маски, – на 13,6%. Коли третина дорослих з симптомами, зазвичай пов’язаними з Covid-19, погодилася здати кров на аналіз, дослідники виявили зниження вірусу на 11% серед тих, хто носив хірургічні маски, і на 5% серед тих, хто носив тканинні маски.

Це дослідження проводилося до того, як Дельта-варіант набув широкого поширення в країні.

– Коли я побачив ці результати, то викинув свою тканинну маску. Якщо Дельта циркулює, і, якщо ви збираєтеся надіти маску, чому б вам не надіти ту, яка, за нашими даними, краща, – сказав професор інфекційних захворювань Стенфордського університету Стівен лубі.

За словами економіста Єльського університету, який допоміг провести дослідження Джейсона Абалака, були знайдені дуже переконливі докази ефективності хірургічних масок.

Що стосується тканинних масок, то, за словами вченого, вони, ймовірно, в деякій мірі ефективні, тобто краще, ніж нічого.

У нас були аргументи на користь того, що ми отримуємо деякий захист за допомогою тканинних масок, але тепер у нас є нові докази того, що ми отримуємо кращий захист від масок хірургічних, резюмують вчені.