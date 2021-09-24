Португалія зніме майже всі обмеження, пов’язані з пандемією Covid-19. З 1 жовтня власникам ресторанів і культурних закладів дозволено повне завантаження приміщень. Про це заявив вчора, 23 вересня, під час прес-конференції, прем’єр-міністр Антоніо Коста.

– Оскільки більшість обмежень, що накладаються законом, зникають, ми вступаємо у фазу, засновану на відповідальності кожного. Не можна забувати, що пандемія ще не закінчилася, – зазначив глава уряду Португалії.

Серед небагатьох заходів, які залишаються в силі, носіння масок є обов’язковим в громадському транспорті, на великих заходах, в будинках престарілих, лікарнях, торгових центрах і гіпермаркетах. А ось на свіжому повітрі маски перестали бути неодмінним атрибутом.

За словами Коста, оскільки в Португалії до теперішнього часу повністю вакциновані понад 8,5 млн осіб, або 83,4% населення, нічні клуби і бари будуть знову відкриті після перерви в роботі з березня 2020 року. Однак клієнтам необхідно буде пред’явити цифровий сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест на Covid-19.

Португалія повідомила 23 вересня про 885 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією та п’ять летальних випадків. Таким чином, загальна кількість випадків захворювання становить трохи більше 1 млн, тобто перехворів приблизно один з 10 португальців. Всього від Covid-19 в країні померли 17 938 осіб.