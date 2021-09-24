Португалия снимет почти все оставшиеся ограничения, связанные с пандемией Covid-19. С октября владельцам ресторанов и культурных заведений разрешена полная загрузка помещений. Об этом заявил вчера, 23 сентября, во время пресс-конференции, премьер-министр Антонио Коста.

— Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, основанную на ответственности каждого. Нельзя забывать, что пандемия еще не закончилась, — отметил глава правительства Португалии.

Среди немногих мер, которые остаются в силе, ношение масок является обязательным в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах. А вот на свежем воздухе маски перестали быть непременным атрибутом.

По словам Коста, поскольку в Португалии к настоящему времени полностью вакцинированы более 8,5 млн человек, или 83,4% населения, ночные клубы и бары будут вновь открыты после перерыва в работе с марта 2020 года. Однако клиентам необходимо будет предъявить цифровой сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.

Португалия сообщила 23 сентября о 885 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией и пяти летальных исходах. Таким образом, общее количество случаев заболевания составляет чуть более 1 млн, то есть переболел примерно один из 10 португальцев. Всего от Covid-19 в стране умерли 17 938 человек.