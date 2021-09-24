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За минулу добу в Україні зафіксовано 9 058 нових випадків Covid-19

24 Вересня, 08:13 Вікторія Яснопольська
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Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 9 058 осіб. Із них 849 дітей і 137 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 415 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 140 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 060 осіб.

Коронавірус у регіонах:

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

  • м. Київ – 465;
  • Вінницька область – 146;
  • Волинська область – 184;
  • Дніпропетровська область – 889;
  • Донецька область – 602;
  • Житомирська область – 223;
  • Закарпатська область – 73;
  • Запорізька область – 431;
  • Івано-Франківська область – 200;
  • Київська область – 409;
  • Кіровоградська область – 38;
  • Луганська область – 291;
  • Львівська область – 715;
  • Миколаївська область – 205;
  • Одеська область – 622;
  • Полтавська область – 153;
  • Рівненська область – 259;
  • Сумська область – 297;
  • Тернопільська область – 301;
  • Харківська область – 948;
  • Херсонська область – 303;
  • Хмельницька область – 343;
  • Черкаська область – 310;
  • Чернівецька область – 406;
  • Чернігівська область – 217.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 379 483 особи.
  • Померло – 55 424 особи.
  • Видужало – 2 240 388 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози –  5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , статистика , Україна
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