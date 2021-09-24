За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 9 058 осіб. Із них 849 дітей і 137 медпрацівників.
Одужали за добу – 2 415 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 140 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 060 осіб.
Коронавірус у регіонах:
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.
- м. Київ – 465;
- Вінницька область – 146;
- Волинська область – 184;
- Дніпропетровська область – 889;
- Донецька область – 602;
- Житомирська область – 223;
- Закарпатська область – 73;
- Запорізька область – 431;
- Івано-Франківська область – 200;
- Київська область – 409;
- Кіровоградська область – 38;
- Луганська область – 291;
- Львівська область – 715;
- Миколаївська область – 205;
- Одеська область – 622;
- Полтавська область – 153;
- Рівненська область – 259;
- Сумська область – 297;
- Тернопільська область – 301;
- Харківська область – 948;
- Херсонська область – 303;
- Хмельницька область – 343;
- Черкаська область – 310;
- Чернівецька область – 406;
- Чернігівська область – 217.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 379 483 особи.
- Померло – 55 424 особи.
- Видужало – 2 240 388 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень.