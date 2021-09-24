За минулу добу Covid-19 було підтверджено у 9 058 осіб. Із них 849 дітей і 137 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 415 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 140 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 060 осіб.

Коронавірус у регіонах:

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

м. Київ – 465;

Вінницька область – 146;

Волинська область – 184;

Дніпропетровська область – 889;

Донецька область – 602;

Житомирська область – 223;

Закарпатська область – 73;

Запорізька область – 431;

Івано-Франківська область – 200;

Київська область – 409;

Кіровоградська область – 38;

Луганська область – 291;

Львівська область – 715;

Миколаївська область – 205;

Одеська область – 622;

Полтавська область – 153;

Рівненська область – 259;

Сумська область – 297;

Тернопільська область – 301;

Харківська область – 948;

Херсонська область – 303;

Хмельницька область – 343;

Черкаська область – 310;

Чернівецька область – 406;

Чернігівська область – 217.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 379 483 особи.

Померло – 55 424 особи.

Видужало – 2 240 388 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень.