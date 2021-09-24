Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 058 новых случаев Covid-19

24 сентября, 08:13 Вікторія Яснопольська
тест
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 9 058 человек. Из них 849 детей и 137 медработников.

Выздоровели за сутки – 2 415 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 140 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 060 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

  • г. Киев — 465;
  • Винницкая область — 147;
  • Волынская область — 184;
  • Днепропетровская область — 889;
  • Донецкая область — 602;
  • Житомирская область — 223;
  • Закарпатская область — 73;
  • Запорожская область — 431;
  • Ивано-Франковская область — 200;
  • Киевская область — 409;
  • Кировоградская область — 38;
  • Луганская область — 291;
  • Львовская область — 715;
  • Николаевская область — 205;
  • Одесская область — 622;
  • Полтавская область — 153;
  • Ровенская область — 259;
  • Сумская область — 297;
  • Тернопольская область — 301;
  • Харьковская область — 948;
  • Херсонская область — 301;
  • Хмельницкая область — 343;
  • Черкасская область — 310;
  • Черновицкая область — 406;
  • Черниговская область — 217.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 379 483 человека.
  • Умерло –  55 424 человека.
  • Выздоровело – 2 240 388 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 979 985 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , статистика , Україна
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка