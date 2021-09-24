За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 9 058 человек. Из них 849 детей и 137 медработников.
Выздоровели за сутки – 2 415 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 140 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 060 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
- г. Киев — 465;
- Винницкая область — 147;
- Волынская область — 184;
- Днепропетровская область — 889;
- Донецкая область — 602;
- Житомирская область — 223;
- Закарпатская область — 73;
- Запорожская область — 431;
- Ивано-Франковская область — 200;
- Киевская область — 409;
- Кировоградская область — 38;
- Луганская область — 291;
- Львовская область — 715;
- Николаевская область — 205;
- Одесская область — 622;
- Полтавская область — 153;
- Ровенская область — 259;
- Сумская область — 297;
- Тернопольская область — 301;
- Харьковская область — 948;
- Херсонская область — 301;
- Хмельницкая область — 343;
- Черкасская область — 310;
- Черновицкая область — 406;
- Черниговская область — 217.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 379 483 человека.
- Умерло – 55 424 человека.
- Выздоровело – 2 240 388 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 979 985 прививок.