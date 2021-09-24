За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 9 058 человек. Из них 849 детей и 137 медработников.

Выздоровели за сутки – 2 415 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 140 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 060 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

г. Киев — 465;

Винницкая область — 147;

Волынская область — 184;

Днепропетровская область — 889;

Донецкая область — 602;

Житомирская область — 223;

Закарпатская область — 73;

Запорожская область — 431;

Ивано-Франковская область — 200;

Киевская область — 409;

Кировоградская область — 38;

Луганская область — 291;

Львовская область — 715;

Николаевская область — 205;

Одесская область — 622;

Полтавская область — 153;

Ровенская область — 259;

Сумская область — 297;

Тернопольская область — 301;

Харьковская область — 948;

Херсонская область — 301;

Хмельницкая область — 343;

Черкасская область — 310;

Черновицкая область — 406;

Черниговская область — 217.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 379 483 человека.

Умерло – 55 424 человека.

Выздоровело – 2 240 388 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 624 026 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 355 959 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 979 985 прививок.