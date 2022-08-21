Исследования обнаружили, что курение, алкоголь и избыточный вес вызывают почти половину смертей от рака.

Сам рак является второй ведущей причиной смерти во всем мире. Врачи не знают точно, почему возникают онкозаболевания, и не каждый случай или смерть можно избежать, но существуют факторы риска, которые могут увеличить вероятность его развития.

Теперь исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета стали первыми, кто выяснил, какие факторы риска влияют на смертность от рака по всему миру.

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Курение, употребление алкоголя и высокий индекс массы тела (ИМТ) являются наиболее частыми причинами и вызывают почти 4,45 млн смертей от рака в год. Это составляет 44,4% всех смертей от рака по всему миру.

— Это исследование демонстрирует, что рак остается важной проблемой для здравоохранения, масштабы которой растут во всем мире, — сказал доктор Кристофер Мюррей.

Курение продолжает оставаться главным фактором риска развития рака во всем мире, а другие существенные факторы, влияющие на онкологию, разнятся.