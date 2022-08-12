Профессиональные эксперты онлайн-платформы Береги себя развенчали довольно стойкий миф о том, что антиперспиранты якобы крайне вредны для нашего здоровья. Прежде всего, из-за факта содержания в их составе алюминия.

— В самом деле, активным ингредиентом антиперспирантов часто являются соединения на основе алюминия. Они временно останавливают выход пота на поверхность кожи, — пишут эксперты-медики.

По их словам, часть исследований показывает, что антиперспиранты, содержащие алюминий, могут поглощаться кожей и иметь эстрогеноподобный (гормональный) эффект.

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А эстроген, в свою очередь, может способствовать росту клеток рака молочной железы. Именно поэтому некоторые ученые предположили, что такие антиперспиранты также могут вызывать рак молочной железы.

Однако на сегодня, как утверждает Национальный институт рака США, не подтвердили каких-либо существенных побочных эффектов алюминия, которые могли бы способствовать развитию этого заболевания.

Так, например, научный обзор 2014 года свидетельствует: нет четких доказательств связи между использованием антиперспирантов и развитием рака молочной железы.

Такие же результаты имеет и другое исследование, в котором сравнили 813 женщин, имеющих рак молочной железы, и 793 женщин без этого заболевания.

Источник: Береги себя