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Розвінчання міфів: чи викликають антиперспіранти рак грудей

12 Серпня 2022, 11:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Професійні експерти онлай-платформи Бережи себе розвінчали доволі стійкий міф про те, що антиперспіранти нібито вкрай шкідливі для нашого здоров’я. Передусім через факт наявності в їхньому складі алюмінію.

– Справді, активним інгредієнтом антиперспірантів часто є сполуки на основі алюмінію. Вони тимчасово зупиняють вихід поту на поверхню шкіри, – пишуть експерти-медики.

За їхніми словами, частина досліджень засвідчує, що антиперспіранти, що містять алюміній, можуть поглинатися шкірою і мати естрогеноподібний (гормональний) ефект.

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А естроген, в свою чергу, може сприяти росту клітин раку молочної залози. Саме тому деякі вчені припустили, що такі антиперспіранти також можуть викликати рак молочної залози.

Однак на сьогодні, як стверджує Національний інститут раку США, не підтвердили будь-яких суттєвих побічних ефектів від алюмінію, які могли б призвести до розвитку цього захворювання.

Так, наприклад, науковий огляд 2014 року свідчить: немає чітких доказів зв’язку між використанням антиперспірантів і розвитком раку молочної залози.

Такі ж результати має й інше дослідження, в якому порівняли 813 жінок, що мають рак молочної залози, і 793 жінок без цього захворювання.

Джерело: Бережи себе

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