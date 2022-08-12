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Їжа

Влітку особливо смачний: чому цей овоч потрібно терміново включити в свій раціон

12 Серпня 2022, 10:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
буряк
Джерело: Depositphotos

Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України ще раз нагадали про дивовижні властивості звичайного буряка, який дуже позитивно впливає на наше здоров’я.

– Літо – це час ласувати овочами та фруктами. А ще готуватись до осінньої негоди та хвиль вірусних хвороб, зокрема Covid-19, що на нас чекає, – зазначають фахівці зі здоров’я у своєму повідомленні.

І запевняють, що саме влітку буряк ще не має своєї характерної щільної структури, він сповнений солодкого соку. Ця рослина є справжньою знахідкою для тих, хто піклується про своє здоров’я.

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Чим корисний буряк:

  • має антиоксидантні, протизапальні та хіміопрофілактичні властивості;
  • є відмінним засобом для профілактики серцево-судинних захворювань;
  • червоний пігмент буряка беталаїн надає позитивний ефект при порушенні обміну речовин, шлунково-кишкових захворюваннях, при цукровому діабеті ІІ типу;
  • містить мікроелементи і вітаміни, позитивно впливають на імунітет.

Недавні дослідження показали, що вживання буряка сприятиме поліпшенню стану здоров’я при гіпертонії, атеросклерозі, цукровому діабеті ІІ типу і деменції.

Страви з буряка особливо корисні для людей з гіпертензією, гіперхолестеринемією, а також з іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань.

До слова, буряк не обов’язково відварювати. Якщо натерти або порізати соломкою, він відмінно поєднується з часником і свіжою зеленню. Заправте блюдо корисним рослинним маслом, додайте трохи лимонного соку і отримаєте відмінний літній салат.

Також сік буряка можна додати в домашній лимонад.

Джерело
Центр громадського здоров’я
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Овочі поради лікаря
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