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Еда

Летом особенно вкусен: почему этот овощ нужно срочно включить в свой рацион

12 августа 2022, 10:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
буряк
Источник: Depositphotos

Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины еще раз напомнили об удивительных свойствах обычной свеклы самым положительным образом влиять на наше здоровье.

— Лето — это время, чтобы лакомиться овощами и фруктами. А еще готовиться к осенней непогоде и волнам вирусных болезней, в частности Covid-19, что нас ждет, — отмечают специалисты по здоровью в своем сообщении.

И уверяют, что именно летом свекла еще не имеет своей характерной плотной структуры, она полна сладкого сока. Это растение является настоящей находкой для тех, кто заботится о своем здоровье.

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Чем полезна свекла:

  • обладает антиоксидантными, противовоспалительными и химиопрофилактическими свойствами;
  • является отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;
  • красный пигмент свеклы беталаин оказывает положительный эффект при нарушении обмена веществ, желудочно-кишечных заболеваниях, при сахарном диабете ІІ типа;
  • содержит микроэлементы и витамины, положительно влияющие на иммунитет.

Недавние исследования показали, что употребление свеклы способствовать улучшению состояния здоровья при гипертонии, атеросклерозе, сахарном диабете ІІ типа и деменции.

Блюда из свеклы особенно полезны для людей с гипертензией, гиперхолестеринемией, а также с другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

К слову, свеклу не обязательно отваривать. Если натереть или порезать соломкой, она отлично сочетается с чесноком и свежей зеленью. Заправьте блюдо полезным растительным маслом, добавьте немного лимонного сока и получите отличный летний салат.

Также сок свеклы можно добавить в домашний лимонад.

Источник
Центр общественного здоровья
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