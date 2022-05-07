Употребление овощей всех цветов радуги позволяет пополнять организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами и имеет большое значение для сохранения здоровья и профилактики заболеваний. Стоит обратить особое внимание на овощи зеленого цвета.⁣⁣⠀

Диетолог Светлана Фус объяснила, почему полезно есть зеленые овощи.

— За цвет овощей и фруктов отвечают конкретные соединения. Именно хлорофилл, пигмент в клетках растений, придает им уникальный зеленый цвет. Хлорофилл влияет не только на цвет листьев, но и действует положительно на здоровье человека. Ведь по химическому строению формула гемоглобина практически равна формуле хлорофилла, — отметила она.

Полезные свойства хлорофилла:

хлорофилл обладает противовоспалительными свойствами;

хлорофилл усиливает иммунную функцию организма, ускоряет фагоцитоз;⠀ ⠀

обладает антибактериальным действием;⁣

предотвращает роста патогенных анаэробных бактерий и грибов в кишечнике;⁣⁣

укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей;⁣⁣

регулирует артериальное давление.⁣⁣⠀

Помимо хлорофилла в зеленых овощах ценны для здоровья фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Также в них присутствует кальций, важный минерал для опорно-двигательного аппарата.⁣⁣

Как получить больше пользы от овощей

— Если вы хотите получить водорастворимые витамины из зеленых овощей лучше употреблять их именно в свежем виде, потому что во время термической обработки они частично разрушаются. На содержание жирорастворимых витаминов, таких как E и K высокая температура влияет меньше, — рассказала Фус.

По словам специалиста, лучше усваиваются жирорастворимые витамины во время наличия в блюде жира. Чтобы максимально сохранить весь спектр витаминов готовьте овощи на пару или варите их недолго.

Диетолог советует добавлять в ⁣рацион разнообразные овощи ежедневно. В том числе овощи зеленого цвета — листья салата, шпинат, капусту брокколи, лук порей, листья свеклы, укроп, петрушку.

Источник: Светлана Фус