Употребление овощей всех цветов радуги позволяет пополнять организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами и имеет большое значение для сохранения здоровья и профилактики заболеваний. Стоит обратить особое внимание на овощи зеленого цвета.⠀
Диетолог Светлана Фус объяснила, почему полезно есть зеленые овощи.
— За цвет овощей и фруктов отвечают конкретные соединения. Именно хлорофилл, пигмент в клетках растений, придает им уникальный зеленый цвет. Хлорофилл влияет не только на цвет листьев, но и действует положительно на здоровье человека. Ведь по химическому строению формула гемоглобина практически равна формуле хлорофилла, — отметила она.
Полезные свойства хлорофилла:
- хлорофилл обладает противовоспалительными свойствами;
- хлорофилл усиливает иммунную функцию организма, ускоряет фагоцитоз;⠀ ⠀
- обладает антибактериальным действием;
- предотвращает роста патогенных анаэробных бактерий и грибов в кишечнике;
- укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей;
- регулирует артериальное давление.⠀
Помимо хлорофилла в зеленых овощах ценны для здоровья фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Также в них присутствует кальций, важный минерал для опорно-двигательного аппарата.
Как получить больше пользы от овощей
— Если вы хотите получить водорастворимые витамины из зеленых овощей лучше употреблять их именно в свежем виде, потому что во время термической обработки они частично разрушаются. На содержание жирорастворимых витаминов, таких как E и K высокая температура влияет меньше, — рассказала Фус.
По словам специалиста, лучше усваиваются жирорастворимые витамины во время наличия в блюде жира. Чтобы максимально сохранить весь спектр витаминов готовьте овощи на пару или варите их недолго.
Диетолог советует добавлять в рацион разнообразные овощи ежедневно. В том числе овощи зеленого цвета — листья салата, шпинат, капусту брокколи, лук порей, листья свеклы, укроп, петрушку.
Источник: Светлана Фус