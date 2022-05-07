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Насыщенные хлорофиллом и витаминами: диетолог назвала причины употребления зеленых овощей

7 мая 2022, 18:24
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
зелені овочі
Источник: Depositphotos

Употребление овощей всех цветов радуги позволяет пополнять организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами и имеет большое значение для сохранения здоровья и профилактики заболеваний. Стоит обратить особое внимание на овощи зеленого цвета.⁣⁣⠀

Диетолог Светлана Фус объяснила, почему полезно есть зеленые овощи.

— За цвет овощей и фруктов отвечают конкретные соединения. Именно хлорофилл, пигмент в клетках растений, придает им уникальный зеленый цвет. Хлорофилл влияет не только на цвет листьев, но и действует положительно на здоровье человека. Ведь по химическому строению формула гемоглобина практически равна формуле хлорофилла, — отметила она.

Полезные свойства хлорофилла:

  • хлорофилл обладает противовоспалительными свойствами;
  • хлорофилл усиливает иммунную функцию организма, ускоряет фагоцитоз;⠀ ⠀
  • обладает антибактериальным действием;⁣
  • предотвращает роста патогенных анаэробных бактерий и грибов в кишечнике;⁣⁣
  • укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей;⁣⁣
  • регулирует артериальное давление.⁣⁣⠀

Помимо хлорофилла в зеленых овощах ценны для здоровья фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Также в них присутствует кальций, важный минерал для опорно-двигательного аппарата.⁣⁣

Как получить больше пользы от овощей

— Если вы хотите получить водорастворимые витамины из зеленых овощей лучше употреблять их именно в свежем виде, потому что во время термической обработки они частично разрушаются. На содержание жирорастворимых витаминов, таких как E и K высокая температура влияет меньше, — рассказала Фус.

По словам специалиста, лучше усваиваются жирорастворимые витамины во время наличия в блюде жира. Чтобы максимально сохранить весь спектр витаминов готовьте овощи на пару или варите их недолго.

Диетолог советует добавлять в ⁣рацион разнообразные овощи ежедневно. В том числе овощи зеленого цвета — листья салата, шпинат, капусту брокколи, лук порей, листья свеклы, укроп, петрушку.

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Источник: Светлана Фус

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