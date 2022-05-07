Вживання овочів всіх кольорів веселки дозволяє поповнювати організм вітамінами, мінералами, клітковиною та іншими поживними речовинами та має велике значення для збереження здоров’я та профілактики захворювань. Варто звернути особливу увагу на овочі зеленого кольору.⁣⁣⠀

Дієтолог Світлана Фус пояснила, чому корисно їсти зелені овочі.

– За колір овочів і фруктів відповідають конкретні сполуки. Саме хлорофіл, пігмент в клітинах рослин, надає їм унікальний зелений колір. Хлорофіл впливає не тільки на колір листя, але і діє позитивно на здоров’я людини. Адже за хімічною будовою формула гемоглобіну практично дорівнює формулі хлорофілу, – зазначила вона.

Корисні властивості хлорофілу:

хлорофіл має протизапальні властивості;

хлорофіл підсилює імунну функцію організму, прискорює фагоцитоз;⁣⁣⠀

має антибактеріальну дію;⁣

запобігає росту патогенних анаеробних бактерій і грибів в кишечнику;⁣⁣

зміцнює клітинні мембрани, сприяє формуванню сполучних тканин;⁣⁣

регулює артеріальний тиск.⁣⁣⠀

Крім хлорофілу в зелених овочах цінні для здоров’я фолієва кислота (вітамін В9), вітамін К, каротиноїди (бета-каротин і лютеїн) і клітковина. Також у них присутній кальцій, важливий мінерал для опорно-рухового апарату.⁣⁣

Як отримати більше користі від овочів

– Якщо ви хочете отримати водорозчинні вітаміни із зелених овочів краще вживати їх саме у свіжому вигляді, бо під час термічної обробки вони частково руйнуються. На вміст жиророзчинних вітамінів, таких як E і K висока температура впливає менше, – розповіла Фус.

За словами спеціаліста, краще засвоюються жиророзчинні вітаміни під час наявності в страві жиру. Щоб максимально зберегти весь спектр вітамінів готуйте овочі на пару або варіть їх недовго.

Дієтолог радить додавати у ⁣раціон різноманітні овочі щодня. В тому числі городину зеленого кольору – листя салату, шпинат, капусту броколі, цибулю порей, листя буряка, кріп, петрушку.

Джерело: Світлана Фус