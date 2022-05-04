Взимку ми традиційно вживаємо більше термічно оброблених овочів та ферментованих овочів. Весною ж при переході на свіжі овочі можуть спостерігатися загострення деяких хронічних захворювань органів травлення.

А все тому, що свіжа зелень та овочі стимулюють вироблення шлункового соку, який подразнює підшлункову залозу та шлунок.

Отже, краще перець, помідори та капусту тушкувати, а не вживати сирими, радить дієтолог Світлана Фус.

– Є золоте правило дієтології, на яке можна орієнтуватися, – пояснює Фус. – Кожного разу, як їсте, вживайте овочі. Одну страву готуйте з сирими інгредієнтами, наприклад, листям салату чи кульбаби, зеленою цибулею, редискою або огірком. Наступного разу запікайте чи зваріть. Не забувайте й про квашені овочі, які навесні ще не втрачають своєї актуальності.

Якщо діяти за таким принципом, то ви не переїсте свіжої городини настільки, щоб отримати від неї негативний ефект.

Про нітрати в овочах

Овочі тепличні підгодовують нітратами. Але нітрати є завжди в усіх овочах, фруктах та ягодах. І якщо повністю відмовитись від використання добрив, які їх містять, нітрати все одно будуть міститися рослинах.

Коли нітрати з рослинною їжею потрапляють в організм, частина їх швидко виводиться, інша частина перетворюється на нешкідливі сполуки, а залишок – на корисні. Але за певних умов (передозування) нітрати, під дією кислого середовища шлунку, можуть перетворюватись на нітрити. От вони і є токсичними. Цьому сприяють аміни, хімічні речовини, які у великій кількості містяться в білкових продуктах.

Так що самі по собі нітрати не є небезпечними, якщо їх не занадто багато. Наприклад, коли влітку ми споживаємо кавуни, то отруєння нітратами можна отримати, якщо з’їсти, умовно кажучи, п’ять кілограмів за день. А якщо хтось з’їсть пів кілограма кавуна, то можливо нічого і не станеться.

Небезпечними нітрати можуть бути для людей з порушенням травлення, наприклад, з підвищеною кислотністю.

Та нітратне навантаження можна знизити. Для цього можна зрізати потовщені частини стебла, адже саме у них накопичується найбільша кількість нітратів. Або ж вживати, наприклад, виключно листя рослини. Ще нітрати мають особливість накопичуватися в шкірці овочів. Тому зрізайте її , особливо у коренеплодів.

Є такий спосіб позбавитися нітратів – вимочування. Та дієтолог не бачить сенсу у вимочуванні руколи, наприклад, тому що більше 50-70 г салату ніхто зазвичай не з’їдає за один раз. Достатньо промити овочі й зелень під проточною водою від пилу, бруду чи залишків ґрунту.

Про вітамін D

Навесні, до речі, теж бракує вітаміну D. Вітамін D3 синтезується на поверхні шкіри під впливом сонячних променів. В основі синтезу цього вітаміну лежить холестерин. Тому нам важливо отримувати й невелику кількість холестерину. Не варто відмовлятися від продуктів тваринного походження – молока, м’яса та яєць. Бо саме ці продукти багаті на холестерин.

Але вживати їх можна у помірній кількості.

Чи можна худнути навесні

Наразі людей можна розділити умовно на тих, хто нині живе в умовах, де можна нормально харчуватися і тих, для кого це питання виживання.

Для тих, хто в безпеці й має доступ до всіх харчових продуктів, головне – це збалансоване, здорове харчування.

Людям, що в небезпеці, не до фігури. Їм важливо мати хоч якусь їжу та можливість її приготувати, щоб поповнити енергетичний ресурс організму та мати сили.

Що стосується схуднення, то Світлана Фус не радить робити це навесні. Тепер же, за умов стресу, поганого харчування, організм і так стикається с нестачею поживних речовин, вітамінів та мінералів. Якщо процес схуднення буде базуватися на обмеженні їжі, цевикличе дефіцит певних нутрієнтів, важливих речовин, на яких працює організм.

Вони, між іншим, впливають і на антистресові та імунні процеси. Але звісно, що багато жінок намагаються схуднути до літа і починають цей процес саме навесні. Будь ласка, худніть, але робіть це правильно.

Джерело: Євген Клопотенко