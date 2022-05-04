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Золоте правило дієти – у кожній порції їжі мають бути овочі

4 Травня 2022, 20:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Золоте правило дієти – у кожній порції їжі мають бути овочі
Джерело: Depositphotos

Взимку ми традиційно вживаємо більше термічно оброблених овочів та ферментованих овочів. Весною ж при переході на свіжі овочі можуть спостерігатися загострення деяких хронічних захворювань органів травлення.

А все тому, що свіжа зелень та овочі стимулюють вироблення шлункового соку, який подразнює підшлункову залозу та шлунок.

Отже, краще перець, помідори та капусту тушкувати, а не вживати сирими, радить дієтолог Світлана Фус. 

 – Є золоте правило дієтології, на яке можна орієнтуватися, –  пояснює Фус. – Кожного разу, як їсте, вживайте овочі. Одну страву готуйте з сирими інгредієнтами, наприклад, листям салату чи кульбаби, зеленою цибулею, редискою або огірком. Наступного разу запікайте чи зваріть. Не забувайте й про квашені овочі, які навесні ще не втрачають своєї актуальності.

Якщо діяти за таким принципом, то ви не переїсте свіжої городини настільки, щоб отримати від неї  негативний ефект.

Про нітрати в овочах

Овочі тепличні підгодовують нітратами. Але нітрати є завжди в усіх овочах, фруктах та ягодах. І якщо повністю відмовитись від використання добрив, які їх містять, нітрати все одно будуть міститися рослинах.

Коли нітрати з рослинною їжею потрапляють в організм, частина їх швидко виводиться, інша частина перетворюється на нешкідливі сполуки, а залишок – на корисні. Але за певних умов (передозування) нітрати, під дією кислого середовища  шлунку, можуть перетворюватись на нітрити. От вони і є токсичними. Цьому сприяють аміни, хімічні речовини, які у великій кількості містяться в білкових продуктах.

Так що самі по собі нітрати не є небезпечними, якщо їх не занадто багато. Наприклад, коли влітку ми споживаємо кавуни, то отруєння нітратами можна отримати, якщо з’їсти, умовно кажучи, п’ять кілограмів за день. А якщо хтось з’їсть пів кілограма кавуна, то можливо нічого і не станеться.

Небезпечними нітрати можуть бути для людей з порушенням травлення, наприклад, з підвищеною кислотністю.

Та нітратне навантаження можна знизити. Для цього можна зрізати потовщені частини стебла, адже саме у них накопичується найбільша кількість нітратів. Або ж вживати, наприклад, виключно листя рослини. Ще нітрати мають особливість накопичуватися в шкірці овочів. Тому зрізайте її , особливо у коренеплодів.

Є такий спосіб позбавитися нітратів – вимочування. Та дієтолог не бачить сенсу у вимочуванні руколи, наприклад, тому що більше 50-70 г салату ніхто зазвичай не з’їдає за один раз. Достатньо промити овочі й зелень під проточною водою від пилу, бруду чи залишків ґрунту.

Про вітамін D

Навесні, до речі, теж бракує вітаміну D. Вітамін D3 синтезується на поверхні шкіри під впливом сонячних променів. В основі синтезу цього вітаміну лежить холестерин. Тому нам важливо отримувати й невелику кількість холестерину. Не варто відмовлятися від продуктів тваринного походження – молока, м’яса та яєць. Бо саме ці продукти багаті на холестерин.

Але вживати їх можна у помірній кількості.

Чи можна худнути навесні

Наразі людей можна розділити умовно на тих, хто нині живе в умовах, де можна нормально харчуватися і тих, для кого це питання виживання.

Для тих, хто в безпеці й має доступ до всіх харчових продуктів, головне – це збалансоване, здорове харчування.

Людям, що в небезпеці, не до фігури. Їм важливо мати хоч якусь їжу та можливість її приготувати, щоб поповнити енергетичний ресурс організму та мати сили.

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Що стосується схуднення, то Світлана Фус не радить робити це навесні. Тепер же, за умов стресу, поганого харчування, організм і так стикається с нестачею поживних речовин, вітамінів та мінералів. Якщо процес схуднення буде базуватися на обмеженні їжі, цевикличе дефіцит певних нутрієнтів, важливих речовин, на яких працює організм.

Вони, між іншим, впливають і на антистресові та імунні процеси. Але звісно, що багато жінок намагаються схуднути до літа і починають цей процес саме навесні. Будь ласка, худніть, але робіть це правильно.

Джерело: Євген Клопотенко

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