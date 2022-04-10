Що таке булгур і з чим його їдять? Це така собі пшенична крупа, але трохи більша за розміром, ніж звична для нас пшеничка. Про користь булгура розповідає дієтолог Світлана Фус.

Для приготування булгура пшеничні зерна пропарюють, потім висушують їх на сонці, очищають від оболонок і подрібнюють до потрібного розміру. Раніше просто просіювали через сито, великі зерна йшли на плов. а маленькі – на просто кашу.

Поживні речовини

У 100 г крупи міститься 12 г білка, близько 2 г жирів, 63 г вуглеводів і 12 г клітковини. Калорійність становить 340 ккал. У 100 г приготовленої з булгура каші кількість всіх зазначених інгредієнтів приблизно у три рази менше. ⁣⁣⠀

Відмінність булгура від інших пшеничних круп у тому, що в ньому залишаються зародки, отже поживних речовин і вітамінів у ньому більше, аніж у манці, кус-кусі і багатьох інших крупах.

Булгур містить вітаміни групи В (крім 12), К і РР, фолієву кислоту, а також мінерали, в тому числі фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній.⁣⁣Останній сприяє утворенню гормону радості.⠀

– Варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості, якщо порівнювати з манкою і кус-кусом, – пояснює Світлана Фус. – Що стосується глікемічного індекса то у булгура він становить 47, у кус-куса 65, манки 75 одиниць. ⁣ ⁣

Традиційне блюдо з булгура – табуле, холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією.

Можна окрім зелені і овочів додавати в булгур ягоди, фрукти або зелень, щоб поліпшити смак страви і насичити вітамінами. ⁣ ⠀

⁣⁣⠀

Одна з переваг страв з булгура – він не розварюється, не втрачає форми, як, наприклад, рис або перловка.⁣

Дієтолог нагадує, що булгур, як і інші каші, це, в першу чергу, вуглеводи. І багато хто впевнений, що їх потрібно споживати у першій половині дня, аби запастися енергією для фізичної і розумової роботи, а увечері вони працюють тільки на збільшення ваги.

Це вірно лише частково. Світлана Фус радить з вечері прибрати в першу чергу прості вуглеводи – солодкі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, солодощі. Саме їх потрібно вживати в першій половині дня. А ось невелика кількість такої каші, як булгур, з’їсти на вечерю можна.

Джерело: Світлана Фус