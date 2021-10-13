Горіхи багаті корисними жирами, вітамінами і мікроелементами. Їх потрібно додавати до свого раціону, щоб залишатися здоровим.

Майже всі вони позитивно впливають на якість волосся, шкіри, нігтів, а також допомагають органам краще функціонувати, зокрема мозку. Однак серед них є той, який особливо корисний, і це – фісташки.

– Фісташки – повноцінне джерело білка, всіх дев’яти незамінних амінокислот, протизапальних мононенасичених жирів, корисної для кишечника клітковини та мікроелементів, зокрема вітамінів групи B, калію, заліза і магнію, – йдеться в матеріалі.

Вони сприяють загальному зміцненню організму, його захисних функцій.

Фісташки можна споживати окремо як корисний перекус або ж додавати їх до салату, йогурту, сиру.

Однак потрібно пам’ятати, що вони, як і інші горіхи, дуже калорійні, на 100 г – близько 550 ккал. Тому з ними потрібно бути обережними тим, хто худне.

Максимальну користь можна отримати, споживаючи не більше 10 горіхів на день.

Джерело: Eat This, Not That