Орехи богаты полезными жирами, витаминами и микроэлементами. Их нужно добавлять в свой рацион, чтобы оставаться здоровым.

Практически все они позитивно влияют на качество волос, кожи, ногтей, а также помогают органам лучше функционировать, в частности мозгу. Однако среди них есть тот, который особенно полезен, и это — фисташки.

— Фисташки — полноценным источник белка, всех девяти незаменимых аминокислот, противовоспалительных мононенасыщенных жиров, полезной для кишечника клетчатки и микроэлементов, включая витаминов группы B, калия, железа и магния, — говорится в материале.

Они способствуют общему укреплению организма, его защитных функций.

Фисташки можно потреблять отдельно в виде полезного перекуса или же добавлять их в салаты, йогурт, творог.

Однако нужно помнить, что они, как и другие орехи, очень калорийны, на 100 г — около 550 ккал. Поэтому с ними нужно быть осторожными тем, кто худеет.

Максимальную пользу можно получить, потребляя не более 10 штук в день.

Источник: Eat This, Not That