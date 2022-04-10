Что такое булгур и с чем его едят? Это такая пшеничная крупа, но чуть крупнее, чем привычная для нас пшеничка. О пользе булгура рассказывает диетолог Светлана Фус.

Для получения булгура пропаривают пшеничные зерна, затем высушивают их на солнце, очищают от оболочек и измельчают до нужного размера. Раньше просто просеивали через сито, большие зерна уходили на плов. а маленькие – на просто кашу.

Питательные вещества

В 100 г крупы содержится 12 г белка, около 2 г жиров, 63 г углеводов и 12 г клетчатки. Калорийность: 340 ккал. В 100 г приготовленной из булгура каши количество всех указанных ингредиентов примерно в три раза меньше. ⁣⁣⠀

Отличие булгура от других пшеничных круп в том, что в нем остаются зародыши, так что питательных веществ и витаминов в нем больше, чем в манке, кус-кусе и многих других крупах.

Булгур содержит витамины группы В (кроме 12), К и РР, фолиевую кислоту, а также минералы, в том числе фосфор, калий, кальций, железо, цинк, марганец, магний. Последний способствует образованию гормона радости.⠀

– Вареный булгур переваривается медленнее и дольше создает ощущение сытости, если сравнивать с манкой и кус-кусом, – объясняет Светлана Фус. — Что касается гликемического индекса то у булгура он составляет 47, у кус-куса 65, манки 75 единиц. ⁣ ⁣

Традиционное блюдо из булгура – ​​табуле, холодная вареная крупа с зеленью и свежими овощами, заправленная лимонным соком и оливковым маслом.

Можно, кроме зелени и овощей, добавлять в булгур ягоды, фрукты или зелень, чтобы улучшить вкус блюда и насытить витаминами. ⁣ ⠀

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Одно из преимуществ блюд из булгура – ​​он не разваривается, не теряет формы, как, например, рис или перловка.

Диетолог напоминает, что булгур, как и другие каши, это в первую очередь углеводы. И многие уверены, что их нужно потреблять в первой половине дня, чтобы запастись энергией для физической и умственной работы, а вечером они работают только на увеличение веса.

Это верно лишь отчасти. Светлана Фус советует с ужина убрать в первую очередь простые углеводы – сладкие фрукты и овощи, сухофрукты, мед, сладости. Именно их следует употреблять в первой половине дня. А вот небольшое количество такой каши, как булгур, съесть на ужин можно.

Источник: Светлана Фус