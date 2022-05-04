Зимой мы обычно употребляем больше термически обработанных овощей и ферментированных овощей. Весной при переходе на свежие овощи могут наблюдаться обострение некоторых хронических заболеваний органов пищеварения.

А все потому, что свежая зелень и овощи стимулируют выработку желудочного сока, раздражающего поджелудочную железу и желудок.

Итак, лучше перец, помидоры и капусту тушить, а не употреблять сырыми, советует диетолог Светлана Фус.

– Есть золотое правило диетологии, на которое можно ориентироваться, – объясняет Фус. — Каждый раз, когда едите, употребляйте овощи. Одно блюдо готовьте с сырыми ингредиентами, например, листьями салата или одуванчика, зеленым луком, редисом или огурцом. В следующий раз запекайте или сварите. Не забывайте и о квашеных овощах, которые весной еще не теряют своей актуальности.

Если действовать по такому принципу, то вы не переедите свежих овощей настолько, чтобы получить от него отрицательный эффект.

О нитратах в овощах

Овощи тепличные подкармливают нитратами. Но нитраты всегда есть во всех овощах, фруктах и ​​ягодах. И если полностью отказаться от использования содержащих их удобрений, нитраты все равно будут содержаться в растениях.

Когда нитраты с растительной пищей попадают в организм, часть их быстро выводится, другая часть превращается в безвредные соединения, а остаток – в полезные. Но при определенных условиях (передозировка) нитраты под действием кислой среды желудка могут превращаться в нитриты. Вот они и являются токсичными. Этому способствуют амины, химические вещества, которые в большом количестве содержатся в белковых продуктах.

Так что сами по себе нитраты не опасны, если их не слишком много. Например, когда летом мы потребляем арбузы, отравление нитратами можно получить, если съесть, условно говоря, пять килограммов в день. А если кто-то съест полкилограмма арбуза, то, возможно, ничего и не произойдет.

Опасными нитраты могут быть для людей с нарушением пищеварения, например с повышенной кислотностью.

Но нитратную нагрузку можно снизить. Для этого можно срезать утолщенные части стебля, ведь именно у них скапливается наибольшее количество нитратов. Или же употреблять, например, исключительно листья растения. Еще нитраты имеют особенность накапливаться в кожуре овощей. Поэтому срезайте ее, особенно у корнеплодов.

Есть такой способ избавиться от нитратов – вымачивание. Но диетолог не видит смысла в вымачивании руколы, например, потому что более 50-70 г салата никто обычно не съедает за один раз. Достаточно промыть овощи и зелень под проточной водой от пыли, грязи или остатков почвы.

О витамине D

Весной, кстати, тоже не хватает витамина D. Витамин D3 синтезируется на поверхности кожи под действием солнечных лучей. В основе синтеза этого витамина лежит холестерин. Поэтому нам важно получать небольшое количество холестерина. Не стоит отказываться от продуктов животного происхождения – молока, мяса и яиц. Ибо именно эти продукты богаты холестерином.

Но употреблять их можно в умеренном количестве.

Можно ли худеть весной

Сейчас людей можно разделить условно на тех, кто живет в условиях, где можно нормально питаться и тех, для кого это вопрос выживания.

Для тех, кто в безопасности и имеет доступ ко всем пищевым продуктам, главное – это сбалансированное здоровое питание.

Людям, которые в опасности. не до фигуры. Им важно иметь хоть какую пищу и возможность ее приготовить, чтобы пополнить энергетический ресурс организма и иметь силы.

Что касается похудения, то Светлана Фус не рекомендует делать это весной. Теперь же, в условиях стресса, плохого питания, организм и так сталкивается с нехваткой питательных веществ, витаминов и минералов. Если процесс похудения будет базироваться на ограничении пищи, это вызовет дефицит определенных нутриентов, важных веществ, на которых работает организм.

Они, между прочим, оказывают влияние и на антистрессовые и иммунные процессы. Но, конечно, многие женщины пытаются похудеть к лету и начинают этот процесс именно весной. Пожалуйста, худейте, но поступайте правильно.

Источник: Евгений Клопотенко