Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал журналистам одного из украинских телеканалов, насколько высока вероятность пандемии обезьяньей оспы в Украине.

— Мне кажется, что все цепляются за эту обезьянью оспу, чтобы отвлечься от войны. Обезьянья оспа — не коронавирус, когда вам достаточно посидеть в одной комнате или в вагоне метро и заразиться, — отметил Комаровский.

По его словам, оспа обезьян, мягко говоря, не смертельное заболевание. По статистике, сегодня в Европе речь идет о западном варианте инфекции (у оспы есть два варианта: Западной Африки и Центральной).

Этот вариант намного легче и дает один процент летальности. И то в отношении людей, которые голодают и не имеют доступа к медицинской помощи, отметил врач.

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По его словам, на случай ухудшения ситуации существует проверенная многолетним опытом вакцина. А точнее, пять препаратов против оспы, которыми нужно будет прививать прежде всего медработников.

Напомним, что в Бельгии объявили карантин для тех, у кого есть симптомы обезьяньей оспы. Так же, как и во время течения других инфекционных заболеваний.

Источник: телеканал Freeдом