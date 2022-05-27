Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів журналістам одного з українських телеканалів, наскільки висока ймовірність пандемії мавпячої віспи в Україні.

– Мені здається, що всі чіпляються за цю мавпячу віспу, щоб відволіктися від війни. Мавпяча віспа – не коронавірус, коли вам достатньо посидіти в одній кімнаті або у вагоні метро і заразитися, – зазначив Комаровський.

За його словами, віспа мавп, м’яко кажучи, не смертельне захворювання. За статистикою, сьогодні в Європі мова йде про західний варіант інфекції (у віспи є два варіанти: Західної Африки і Центральної).

Цей варіант набагато легший і дає один відсоток летальності. І те, щодо людей, які голодують і не мають доступу до медичної допомоги, зазначив лікар.

Зараз дивляться

За його словами, на випадок погіршення ситуації існує перевірена багаторічним досвідом вакцина. А точніше, п’ять препаратів проти віспи, якими потрібно буде прищеплювати насамперед медпрацівників.

Нагадаємо, що в Бельгії оголосили карантин для тих, у кого є симптоми мавпячої віспи. Так само, як і під час перебігу інших інфекційних захворювань.

Джерело: телеканал Freeдом