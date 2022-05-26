Согласно обновленной информации, опубликованной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), число подтвержденных случаев оспы обезьян во всем мире достигло 219.

По словам экспертов ECDC, подобное наблюдается впервые, когда в Европе сообщается о цепочках передачи без известных эпидемиологических связей с Западной или Центральной Африкой, где это заболевание является эндемичным.

Специалисты агентства добавили, что большинство случаев было выявлено у молодых мужчин, идентифицирующих себя как, имеющие половые контакты с мужчинами.

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В Соединенном Королевстве, где необычный вид оспы обезьян был впервые обнаружен в начале мая, в настоящее время зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев — 71.

За ней следуют Испания с 51 случаем и Португалия с 37.

За пределами Европы в Канаде их 15, а в США — девять.

Общее количество случаев, о которых сообщалось в среду, 25 мая, увеличилось в пять раз с момента первого подсчета 20 мая, когда агентство ЕС заявило о 38 случаях.

Отмечается, что вирус распространяется при укусе или прямом контакте с кровью, мясом или биологическими жидкостями инфицированного животного. Начальные симптомы включают высокую температуру, прежде чем быстро перерастут в сыпь, похожую на ветряную оспу, на руках и лице.

Лечения не существует, но симптомы обычно исчезают через две-четыре недели, и обычно это не приводит к летальному исходу.