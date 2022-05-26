Согласно обновленной информации, опубликованной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), число подтвержденных случаев оспы обезьян во всем мире достигло 219.
По словам экспертов ECDC, подобное наблюдается впервые, когда в Европе сообщается о цепочках передачи без известных эпидемиологических связей с Западной или Центральной Африкой, где это заболевание является эндемичным.
Специалисты агентства добавили, что большинство случаев было выявлено у молодых мужчин, идентифицирующих себя как, имеющие половые контакты с мужчинами.
В Соединенном Королевстве, где необычный вид оспы обезьян был впервые обнаружен в начале мая, в настоящее время зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев — 71.
За ней следуют Испания с 51 случаем и Португалия с 37.
За пределами Европы в Канаде их 15, а в США — девять.
Общее количество случаев, о которых сообщалось в среду, 25 мая, увеличилось в пять раз с момента первого подсчета 20 мая, когда агентство ЕС заявило о 38 случаях.
Отмечается, что вирус распространяется при укусе или прямом контакте с кровью, мясом или биологическими жидкостями инфицированного животного. Начальные симптомы включают высокую температуру, прежде чем быстро перерастут в сыпь, похожую на ветряную оспу, на руках и лице.
Лечения не существует, но симптомы обычно исчезают через две-четыре недели, и обычно это не приводит к летальному исходу.