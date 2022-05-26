Згідно з оновленою інформацією, опублікованою Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC), кількість підтверджених випадків віспи мавп у всьому світі досягла 219.

За словами експертів ECDC, подібне спостерігається вперше, коли в Європі повідомляється про ланцюжки передачі без відомих епідеміологічних зв’язків із Західною або Центральною Африкою, де це захворювання є ендемічним.

Фахівці агентства додали, що більшість випадків було виявлено у молодих чоловіків, які ідентифікують себе як такі, що мають статеві контакти з чоловіками.

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У Сполученому Королівстві, де незвичайний вид віспи мавп був вперше виявлений на початку травня, наразі зареєстровано найбільшу кількість підтверджених випадків – 71.

За нею слідують Іспанія з 51 випадком й Португалія з 37.

За межами Європи в Канаді їх 15, а в США – дев’ять.

Загальна кількість випадків, про які повідомлялося в середу, 25 травня, збільшилася в п’ять разів з моменту першого підрахунку 20 травня, коли агентство ЄС заявило про 38 випадків.

Відзначається, що вірус поширюється при укусі або прямому контакті з кров’ю, м’ясом або біологічними рідинами інфікованої тварини. Початкові симптоми включають високу температуру, перш ніж швидко переростуть в висип, схожий на вітряну віспу, на руках і обличчі.

Лікування не існує, але симптоми зазвичай зникають через два-чотири тижні, і зазвичай це не призводить до летального результату.