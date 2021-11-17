Людям с онкологическими заболеваниями следует обязательно вакцинироваться от коронавируса, потому что они имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в комментарии одному из изданий.

— Если мы не берем риск тяжелого течения Covid-19 по возрасту, то есть люди, которые имеют сопутствующие серьезные заболевания. Среди них есть пациенты с онкологией, – отметил он.

По словам эксперта, среди людей с онкологическими заболеваниями уровень смертности от коронавируса достигает 15-30%. Поэтому больные должны прививаться от Covid-19, чтобы защититься от рисков.

— Людей с онкологией считают, как приоритетную группу для вакцинации среди тех, кто имеет сопутствующие хронические тяжелые заболевания. Для них в мире сняты уже практически любые ограничения, — добавил Лапий.

Он также отметил, что перенесенный Covid-19 не стоит считать основанием для отказа от вакцинации. Прививку необходимо сделать сразу после окончания периода изоляции.

Согласно новым исследованиям Норвежского института общественного здравоохранения, полностью вакцинированы от Covid-19 люди недолго находятся в больнице и у них ниже риск необходимости в интенсивной терапии. Подробнее об исследовании читайте на Фактах ICTV.

Источник: Суспільне