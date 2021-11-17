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Вакцинація

У групі ризику: чи можна людям з онкологією вакцинуватися від Covid-19

17 Листопада 2021, 14:15
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
онкологія,
Джерело: Depositphotos

Людям з онкологічними захворюваннями слід обов’язково вакцинуватися від коронавірусу, бо вони мають вищий ризик важчого перебігу захворювання.

Про це розповів кандидат медичних наук, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій у коментарі одному з видань.

– Якщо ми не беремо ризик тяжкого перебігу Covid-19 за віком, то є люди, які мають супутні серйозні захворювання. Серед них є пацієнти з онкологією, – зазначив він.

За словами експерта, серед людей з онкологічними захворюваннями рівень смертності від коронавірусу сягає 15-30%. Тому хворі мають щепитися від  Covid-19, щоб захиститися від ризиків.

– Людей з онкологією вважають, як пріоритетну групу для вакцинації серед тих, хто має супутні хронічні тяжкі захворювання. Для них у світі зняті вже практично будь-які обмеження, – додав Лапій.

Він також наголосив, що перенесений Covid-19 не варто вважати підставою для відмови від вакцинації. Щеплення необхідно зробити одразу після закінчення періоду ізоляції.

Згідно з новим дослідженням Норвезького інституту громадської охорони здоров’я, повністю вакциновані від Covid-19 люди недовго перебувають у лікарні та у них нижчий ризик необхідності в інтенсивній терапії. Детальніше про дослідження читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Суспільне 

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Онкологія
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