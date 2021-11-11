Згідно з новим дослідженням Норвезького інституту громадської охорони здоров’я, повністю вакциновані люди недовго перебувають у лікарні і у них більш низький ризик необхідності в інтенсивній терапії.

Вакцини проти коронавірусу забезпечують дуже хороший захист від тяжкого перебігу хвороби, навіть якщо вони не гарантують 100% захисту від інфекції. Навіть повністю вакциновані люди можуть бути інфіковані, а деяким може знадобитися стаціонарне лікування. Це особливо актуально для літніх людей і людей з іншими супутніми захворюваннями.

– Існують відмінності у результатах для вакцинованих і нещеплених пацієнтів, які надходять до лікарні з Covid-19, – зазначила старший лікар Норвезького інституту громадської охорони здоров’я Сара Віксмоен Ватле.

За її словами, дослідження показує помітний ефект вакцинації від коронавірусу. Хоча деякі повністю вакциновані люди серйозно хворіють і потрапляють до лікарні, перебіг хвороби у них часто коротший і менш серйозний, ніж у нещеплених людей.

У дослідження були включені майже 2,5 тис. пацієнтів, з яких 70 (3%) були вакциновані частково, а 183 (8%) – повністю.

В цілому, повністю вакциновані пацієнти віком 18-79 років перебували в лікарні менше. Вони також мали більш низьку ймовірність госпіталізації в відділення інтенсивної терапії.