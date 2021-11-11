Європа стала єдиним регіоном у світі, де продовжує зростати кількість нових випадків та смертність від коронавірусу.

Показник летальності минулого тижня збільшився на 10%, заявили у ВООЗ.

За даними організації, протягом минулого тижня у регіоні виявили 1,9 млн нових випадків хвороби, що на 7% більше, ніж минулого тижня.

Загалом у світі за сім днів зареєстрували близько 3,1 млн нових випадків вірусу, це приблизно на 1% більше, ніж раніше.

За країнами найбільшу кількість нових випадків хвороби виявили у США, Росії, Великій Британії, Туреччині та Німеччині.

В Україні ситуація з коронавірусом трішки покращилася, але все ж таки продовжує бути напруженою. За день виявили понад 24 тис. нових випадків хвороби. Понад 600 померли від вірусу за добу.

Громадян закликають активніше вакцинуватися, щоб уникнути тяжких наслідків та смерті у разі зараження вірусом.

Джерело: АВС News