В Україні фіксується незначне поліпшення ситуації з коронавірусом. Уже три області перебувають у жовтому рівні епіднебезпеки, хоча до цього було лише дві.

Згідно з оновленими даними МОЗ, станом на 11 листопада 2021 року 16 областей червоні, серед них – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франковська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська.

Помаранчевих регіонів п’ять – Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернігівська області.

Жовті три – Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська.

Але ситуація зміниться найближчим часом, адже Черкаська область уже з 12 листопада переходить до червоного рівня епіднебезпеки.

Загалом же в Україні фіксується незначний спад епідемії, минулого тижня кількість нових випадків коронавірусу була рекордною, цього – показники трішки менші.

За останню добу виявили 24 747 інфікувань, серед них – 1 550 дітей та 462 медпрацівники.

За день вірус забрав життя 652 громадян, одужали 18 896 пацієнтів.