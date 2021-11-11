В Украине фиксируется незначительное улучшение ситуации с коронавирусом. Уже три области находятся в желтом уровне эпидопасности, хотя до этого было всего две.

Согласно обновленным данным Минздрава, по состоянию на 11 ноября 2021 года 16 областей красные, среди них Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская.

Оранжевых регионов пять – Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.

Желтые три – Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.

Но ситуация изменится в ближайшее время, ведь Черкасская область уже с 12 ноября переходит к красный уровень эпидопасности.

В целом же в Украине фиксируется незначительный спад эпидемии, на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса было рекордным, на этой — показатели немного меньше.

За последние сутки выявили 24 747 инфицирований, среди них — 1 550 детей и 462 медработника.

За день вирус унес жизни 652 граждан, выздоровели 18 896 пациентов.