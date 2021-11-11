Европа стала единственным регионом в мире, где продолжает расти количество новых случаев и смертность от коронавируса.

Показатель летальности за прошлую неделю увеличился на 10%, заявили в ВОЗ.

По данным организации, в течение прошлой недели в регионе выявили 1,9 млн новых случаев болезни, что на 7% больше, чем на прошлой неделе.

В целом в мире за семь дней зарегистрировали около 3,1 млн новых случаев вируса, это примерно на 1% больше, чем раньше.

По странам наибольшее количество новых случаев болезни выявили в США, России, Великобритании, Турции и Германии.

В Украине ситуация с коронавирусом немного улучшилась, но все же продолжает быть напряженной. За день выявили более 24 тыс. новых случаев болезни. Более 600 скончались от вируса за сутки.

Граждан призывают активнее вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий и смерти в случае заражения.

Источник: АВС News