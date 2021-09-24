Концентрация микропластика в кале новорожденных детей выше, чем в фекалиях взрослых людей.

К таким выводам пришли ученые из Нью-Йоркского университета (США).

Они отобрали образцы десяти взрослых, проживающих в Нью-Йорке, шести младенцев и троих новорожденных (пробы первородного кала — мекония). После этого исследователи проверили наличие двух распространенных микропластиков — полиэтилентерефталата (ПЭТ) и поликарбоната (ПК). Они заранее решили не исследовать концентрацию полипропилена — вещества, из которого делают подгузники.

Согласно результатам исследования, ПЭТ и ПК обнаружили во всех образцах детского кала, в отдельных — в меконии.

Касательно взрослых, то в большинстве образцов был ПЭТ, у всех — ПК. В то же время их концентрация была значительно ниже, чем у детей. Например, содержание ПЭТ было в 13,8 раз меньше.

Опираясь на такие результаты, ученые предполагают, что дети могут быть более уязвимыми к воздействию микропластика.

Кроме того, ученые считают, что пластик может попадать в организм из-за питья из пластиковых бутылок. Касательно детей, то они часто грызут игрушки, другие предметы быта, а также ползают и играют на коврах. Пыль также является источником микропластика.

В то же время специалисты пока не делают никаких заявлений о влиянии микропластика на здоровье человека.

Источник: Environmental Science and Technology Letters