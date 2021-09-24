Концентрація мікропластику у калі новонароджених дітей вищий, ніж у фекаліях дорослих людей.

Таких висновків дійшли науковці з Нью-Йоркського університету (США).

Вони відібрали зразки десяти дорослих, які проживають у Нью-Йорку, шести немовлят та трьох новонароджених (проби первородного калу – меконію). Після цього дослідники перевірили наявність двох поширених мікропластиків – поліетилентерефталату (ПЕТ) та полікарбонату (ПК). Вони заздалегідь вирішили не досліджувати концентрацію поліпропілену – речовини, з якої роблять підгузки.

Згідно з результатами дослідження, ПЕТ та ПК виявили в усіх зразках дитячого калу, в окремих – у меконію.

Щодо дорослих, то у більшості зразків був ПЕТ, у всіх – ПК. Водночас їхня концентрація була значно нижчою, ніж у дітей. Наприклад, вміст ПЕТ був у 13,8 разів меншим.

Спираючись на такі результати, науковці припускають, що діти потенційно можуть бути більш вразливими до впливу мікропластику.

Крім того, науковці вважають, що пластик може потрапляти до організму через пиття з пластикових пляшок. Щодо дітей, то вони часто гризуть іграшки, інші предмети побуту, а також повзають і граються на килимах. Пил також є джерелом мікропластику.

Водночас фахівці поки що не роблять жодних заяв щодо впливу мікропластику на здоров’я людини.

Джерело: Environmental Science and Technology Letters