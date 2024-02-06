В Киеве зафиксирован рост количества вредителей — грызунов и тараканов. Чтобы предотвратить распространение опасности, специалисты городского Центра контроля и профилактики болезней предоставляют услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Вредители: в чем опасность

Во время осенне-зимнего сезона в жилых и частных домах, складах, гаражах, производственных помещениях активизируются вредители. Мыши, крысы и тараканы ищут тепло и пищу, поэтому перебираются ближе к людям.

Кроме материального ущерба от повреждения продуктов питания и запасов, контактирования с посудой и другими поверхностями, вредители могут распространять опасные болезни: лептоспироз, туляремию, грибковые инфекции, бешенство и так далее.

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Поэтому важно поддерживать чистоту и проводить профилактические мероприятия в помещениях и на земельных участках.

Куда обращаться

Чтобы заказать услуги дезинфекции, дератизации и дезинсекции, надо обратиться в отдел эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней по телефонам: (044) 400-62-03, (067) 608-56-93.

Источник: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней