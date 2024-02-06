У Києві зафіксовано зростання кількості шкідників – гризунів та тарганів. Щоб запобігти поширенню небезпеки, фахівці міського Центру контролю та профілактики хвороб надають послуги з дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

Шкідники: у чому небезпека

Під час осінньо-зимового сезону у житлових та приватних будинках, складах, гаражах, виробничих приміщеннях активізуються шкідники. Миші, щури та таргани шукають тепло та їжу, тому перебираються ближче до людей.

Окрім матеріальних збитків від пошкодження продуктів харчування та запасів, контактування з посудом та іншими поверхнями, шкідники можуть розповсюджувати небезпечні хвороби: лептоспіроз, туляремію, грибкові інфекції, сказ тощо.

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Тому важливо підтримувати чистоту та проводити профілактичні заходи у приміщеннях та на земельних ділянках.

Куди звертатися

Щоб замовити послуги дезінфекції, дератизації та дезінсекції, треба звернутися до відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб за телефонами: (044) 400-62-03, (067) 608-56-93.

Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб