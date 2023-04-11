Команда ученых Университета Джона Хопкинса в ходе исследования обнаружила доказательства наличия геномов, которые способны бороться с ВИЧ-инфекцией.

Ученые использовали образцы крови людей с ВИЧ, которые находятся на длительной супрессивной терапии, и выявили признаки наличия моноцитов, в которых содержится стабильная ДНК ВИЧ, способная инфицировать соседние клетки.

Моноциты – это тип иммунных клеток, которые со временем превращаются в макрофаги, способные уничтожать чужеродные элементы, такие как вирусы, бактерии и другие клетки, не принадлежащие организму хозяина.

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Полученные результаты могут дать новое направление усилиям по совершенствованию терапии и, в конечном счете, лечению ВИЧ, которым страдают более 34 млн человек во всем мире.

Исследователи получили образцы крови в период с 2018-го по 2022 год от десяти мужчин с ВИЧ, которые принимали долгосрочные стандартные антиретровирусные препараты.

У всех десяти была обнаружена ДНК ВИЧ в моноцитах-макрофагах, но на уровне в 10 раз ниже, чем в CD4+ Т-клетках, которые являются общепризнанным резервуаром ВИЧ.

Исследователи также выявили ДНК ВИЧ в CD4+ Т-клетках и в моноцитах 30 участников другого группового исследования и у половины из них смогли выделить ВИЧ, производимый инфицированными моноцитами.

— Мы не знаем, насколько важны эти моноциты и макрофаги для уничтожения ВИЧ, но наши результаты свидетельствуют о том, что мы должны продолжать исследования, чтобы понять их роль в этом заболевании, — говорит профессор молекулярной и сравнительной патобиологии Дженис Клементс.

По ее словам, для искоренения ВИЧ необходимо найти биомаркеры клеток, в которых присутствует геном ВИЧ, и уничтожить эти клетки.

Источник: Scitechdaily