На сайте testporuch.phc.org.ua можно оценить собственные риски заражения ВИЧ, а также узнать о возможностях бесплатного и конфиденциального тестирования. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— На сайте предложен простой алгоритм действий и разные варианты, как и где быстро и удобно пройти бесплатное тестирование, — говорится в сообщении.

Вы сможете найти ближайший пункт тестирования на карте, перейти в специальный чат-бот в Telegram, позвонить по горячей линии по вопросам ВИЧ/СПИДа или заказать тест по почте – для себя и близких.

Вне зависимости от того, какой маршрут выбрали, неизменными остаются:

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конфиденциальность – никто не узнает о вашем статусе без вашего согласия;

безвозмездность – ни за тест, ни за услуги тестирования платить не придется;

скорость – ожидание результата в среднем занимает 15 минут.

К сожалению, многие украинцы пренебрегают регулярным тестированием социально опасного заболевания, считая, что именно их это не коснется. Другая часть ошибочно предполагает, что тестирование является сложным, времязатратным или труднодоступным.

— Но реальность такова, что ВИЧ потенциально может относиться к каждому, а с тестированием все гораздо проще, чем кажется, — отмечают в Минздраве.

По оценочным данным, более 250 тыс. украинцев живут с ВИЧ и только 60% знают о своем статусе и получают лечение. Несмотря на существенную положительную динамику в борьбе с ВИЧ, мы все еще имеем один из самых высоких в мире показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией: 13 тыс. новых случаев ежегодно.

Полномасштабная война России против Украины для многих отодвинула вопросы здоровья и заботы о себе на второй план. Однако с тестированием на ВИЧ все работает как раз наоборот: именно сейчас нужно еще больше осторожности и сознательного внимания к здоровью, ведь отложенное “на потом” может иметь губительные последствия для здоровья.