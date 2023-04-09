Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Оцінити ризики ВІЛ-зараження стало ще простіше: створено спеціальний сайт

9 Квітня 2023, 12:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ВІЧ
Джерело: Depositphotos

На сайті  testporuch.phc.org.ua  можна оцінити власні ризики зараження на ВІЛ, а також дізнатися про можливості безоплатного та конфіденційного тестування. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– На сайті запропоновано простий алгоритм дій та різні варіанти, як і де швидко та зручно пройти безоплатне тестування, – йдеться в повідомленні.

Ви зможете знайти найближчий пункт тестування на карті, перейти в спеціальний чат-бот в Telegram, зателефонувати на гарячу лінію з питань ВІЛ/СНІДу або замовити тест поштою – для себе та близьких.

Читайте також:
тестування на вілРезультат за 15 хвилин, точність 99,8%: Україна закупила 1 млн швидких тестів на вірусні гепатити

Зараз дивляться

Незалежно від того, який маршрут обрали, незмінними залишаються:

  • конфіденційність – ніхто не дізнається про ваш статус без вашої згоди;
  • безоплатність – ні за тест, ні за послуги тестування платити не доведеться;
  • швидкість – очікування результату в середньому займає 15 хвилин.

На жаль, багато українців нехтують регулярним тестуванням на соціально небезпечне захворювання, вважаючи, що саме їх це не торкнеться. Інша частина помилково припускає, що тестування є складним, часозатратним або важкодоступним.

– Але реальність така, що ВІЛ потенційно може стосуватися кожного, а з тестуванням усе набагато простіше, ніж здається, – зазначають у МОЗ.

За оціночними даними, понад 250 тис. українців живуть із ВІЛ і лише 60% знають про свій статус та отримують лікування. Незважаючи на суттєву позитивну динаміку в боротьбі з ВІЛ, ми все ще маємо один із найвищих у світі показників захворюваності на ВІЛ-інфекцію: 13 тис. нових випадків щороку.

Повномасштабна війна Росії проти України для багатьох відсунула питання здоров’я та турботи про себе на другий план. Проте з тестуванням на ВІЛ все працює якраз навпаки: саме зараз потрібно ще більше обережності та свідомої уваги до здоров’я, адже відкладене “на потім” може мати згубні наслідки для здоров’я.

Джерело
МОЗ
Теги
ВІЛ МОЗ України Тест
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь