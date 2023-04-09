На сайті testporuch.phc.org.ua можна оцінити власні ризики зараження на ВІЛ, а також дізнатися про можливості безоплатного та конфіденційного тестування. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– На сайті запропоновано простий алгоритм дій та різні варіанти, як і де швидко та зручно пройти безоплатне тестування, – йдеться в повідомленні.

Ви зможете знайти найближчий пункт тестування на карті, перейти в спеціальний чат-бот в Telegram, зателефонувати на гарячу лінію з питань ВІЛ/СНІДу або замовити тест поштою – для себе та близьких.

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Незалежно від того, який маршрут обрали, незмінними залишаються:

конфіденційність – ніхто не дізнається про ваш статус без вашої згоди;

безоплатність – ні за тест, ні за послуги тестування платити не доведеться;

швидкість – очікування результату в середньому займає 15 хвилин.

На жаль, багато українців нехтують регулярним тестуванням на соціально небезпечне захворювання, вважаючи, що саме їх це не торкнеться. Інша частина помилково припускає, що тестування є складним, часозатратним або важкодоступним.

– Але реальність така, що ВІЛ потенційно може стосуватися кожного, а з тестуванням усе набагато простіше, ніж здається, – зазначають у МОЗ.

За оціночними даними, понад 250 тис. українців живуть із ВІЛ і лише 60% знають про свій статус та отримують лікування. Незважаючи на суттєву позитивну динаміку в боротьбі з ВІЛ, ми все ще маємо один із найвищих у світі показників захворюваності на ВІЛ-інфекцію: 13 тис. нових випадків щороку.

Повномасштабна війна Росії проти України для багатьох відсунула питання здоров’я та турботи про себе на другий план. Проте з тестуванням на ВІЛ все працює якраз навпаки: саме зараз потрібно ще більше обережності та свідомої уваги до здоров’я, адже відкладене “на потім” може мати згубні наслідки для здоров’я.