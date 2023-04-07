Ко Всемирному дню здоровья, который отмечается сегодня, 7 апреля, благотворительная организация “100% Жизнь” в партнерстве с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, подготовила перечень болезней, на которые украинцам стоит провериться уже сегодня.

Полный перечень рекомендованных медицинских осмотров и прививок доступен в Календарі здорової людини.

Тестирование на ВИЧ

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Единственный способ узнать, есть ли у человека ВИЧ, это пройти тестирование. Самая простая проверка происходит с помощью экспресс-теста, когда нужна капля крови из пальца. Продолжительность тестирования 15 мин.

Еще один вариант — оральные тесты, которые доступны для онлайн-заказа, благодаря активности проекта HealthLink.

В Украине в 2022 году примерно 3,5 тыс. человек впервые узнали о ВИЧ-положительном статусе, из которых подавляющее большинство получили лечение — антиретровирусную терапию (АРТ) — впервые.

Коварство ВИЧ в том, что человек с вирусом может жить несколько лет, чувствовать себя хорошо, не подозревая о своем диагнозе. Однако может передавать инфекцию другим. И только со временем иммунитет ослабевает, иммунная система разрушается.

Более 50% новых случаев ВИЧ-инфицирования выявляют на последней или предпоследней клинических стадиях. Основной способ передачи вируса — незащищенный половой контакт.

Поэтому только регулярное тестирование на ВИЧ, которое врачи рекомендуют делать дважды в год, убережет здоровье и спасет жизнь.

Тестирование на ВИЧ в Украине добровольное, бесплатное и конфиденциальное. Пройти тест можно, в частности, у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Доступно и самотестирование оральными тестами, которые можно заказать бесплатно, предварительно заполнив анкету на определение риска инфицирования.

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Обследование на туберкулез

Ежегодно в мире регистрируют 10 млн новых случаев заболеваний туберкулезом, около 2 млн больных умирают.

В 2022 году в Украине, по данным Центра общественного здоровья, за 2022 год количество впервые зарегистрированных заболеваний туберкулезом, включая его рецидивы, составило 18 510 человек, что на 2,5% больше показателя 2021 года.

И даже несмотря на эту статистику, в ВОЗ утверждают, что около 23% случаев заболевания в Украине не выявляются. Поэтому задуматься над необходимостью скрининга стоит каждому.

Для этого вы должны ответить на вопросы скрининговой анкеты, которую имеет ваш семейный врач. При необходимости врач направит вас дальше на флюорографическое обследование или рентгенографию органов грудной клетки и анализ мокроты на наличие в ней микобактерий туберкулеза.

Тест на гепатит

Существует пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е. Все они вызывают заболевания печени, но между ними есть существенная разница. В частности, типы В и С приводят к развитию хронического воспаления печени у миллионов людей и являются одной из главных причин цирроза и рака печени.

325 млн человек в мире инфицированы вирусными гепатитами В и С, но не все знают о своей болезни. Чтобы ее выявить, нужно вовремя проходить тестирование. Это можно сделать у своего семейного врача или в пунктах тестирования на гепатиты. Продолжительность — 10 минут.

Вакцинация от гепатита B входит в перечень плановых прививок, рекомендованных Министерством здравоохранения Украины: в течение первых 6 месяцев жизни детям вводятся три дозы вакцины.

Вакцинация от гепатита А входит в перечень дополнительных прививок: взрослым и детям от года вводятся две дозы вакцины с интервалом в 6 месяцев.

Врачи советуют проходить обследование регулярно, поскольку тест спасает жизнь.

Больше о перечне рекомендованных обследований можно узнать тут.