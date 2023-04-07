До Всесвітнього дня здоров’я, який відзначають сьогодні, 7 квітня, благодійна організація “100% Життя” у партнерстві з Центром громадського здоров’я МОЗ України, підготувала перелік хвороб, на які українцям варто перевіритися вже сьогодні.

Повний перелік рекомендованих медичних оглядів та щеплень доступний у Календарі здорової людини.

Тестування на ВІЛ

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Єдиний спосіб дізнатися, чи є у людини ВІЛ, це пройти тестування. Найпростіша перевірка відбувається за допомогою експрес-тесту, коли потрібна крапля крові з пальця. Тривалість тестування – 15 хв.

Ще один варіант – оральні тести, які доступні для онлайн-замовлення завдяки активності проєкту HealthLink.

В Україні 2022 року приблизно 3,5 тис. осіб уперше дізналися про ВІЛ-позитивний статус, з яких переважна більшість отримали лікування – антиретровірусну терапію (АРТ) – уперше.

Підступність ВІЛ у тому, що людина з вірусом може жити кілька років, почуватися добре, не підозрюючи про свій діагноз. Однак може передавати інфекцію іншим. І лише з часом імунітет слабшає, імунна система руйнується.

Понад 50% нових випадків ВІЛ-інфікування виявляють на останній або передостанній клінічних стадіях. Основний спосіб передання вірусу – незахищений статевий контакт.

Тому тільки регулярне тестування на ВІЛ, яке лікарі рекомендують робити двічі на рік, вбереже здоров’я і врятує життя.

Тестування на ВІЛ в Україні добровільне, безоплатне та конфіденційне. Пройти тест можна, зокрема, у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Доступне й самотестування оральними тестами, які можна замовити безкоштовно, попередньо заповнивши анкету на визначення ризику інфікування.

Обстеження на туберкульоз

Щороку у світі реєструють 10 млн нових випадків захворювань на туберкульоз, близько 2 млн хворих помирають.

У 2022 році в Україні, за даними Центру громадського здоров’я, за 2022 рік кількість уперше зареєстрованих захворювань на туберкульоз, зокрема його рецидиви, становила 18 510 осіб, що на 2,5% більше за показник 2021 року.

І навіть попри цю статистику, у ВООЗ стверджують, що близько 23% випадків захворювання в Україні не виявляються. Тому замислитися над необхідністю скринінгу варто кожному.

Для цього треба відповісти на запитання скринінгової анкети, яку має ваш сімейний лікар. За потреби лікар скерує вас далі на флюорографічне обстеження або рентгенографію органів грудної клітки та аналіз мокротиння на наявність у ньому мікобактерій туберкульозу.

Тест на гепатит

Існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Усі вони спричиняють захворювання печінки, але між ними є суттєва різниця. Зокрема, типи В і С призводять до розвитку хронічного запалення печінки у мільйонів людей і є однією з головних причин цирозу і раку печінки.

325 млн людей у світі інфіковані вірусними гепатитами В і С, але не всі знають про свою хворобу. Щоб її виявити, потрібно вчасно проходити тестування. Це можна зробити у свого сімейного лікаря або в пунктах тестування на гепатити. Тривалість – 10 хвилин.

Вакцинація від гепатиту B входить до переліку планових щеплень, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України. Протягом перших 6 місяців життя дітям вводяться три дози вакцини.

Вакцинація від гепатиту А входить до переліку додаткових щеплень: дорослим і дітям від 1 року вводять дві дози вакцини з інтервалом у 6 місяців.

Лікарі радять проходити обстеження регулярно, адже тест рятує життя.

Більше про перелік рекомендованих обстежень можна дізнатися на тут.