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Нові випадки ВІЛ та туберкульозу в Україні: скільки зареєстровано у лютому

13 Березня 2023, 12:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
рентген легені, лікар
Джерело: Depositphotos

У лютому 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 970 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 255 пацієнтів діагностовано СНІД, а 114 людей померли від СНІДу.

ВІЛ-інфекція

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у лютому 2023 року:

  • гетеросексуальний — 681;
  • гомосексуальний — 31;
  • парентеральний — 249;
  • від матері дитині — 97*;
  • невідомий — 1.

* Більшість цих дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції.

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Туберкульоз

У лютому 2023 року в Україні зареєстровано 1 855 випадків туберкульозу:

  • 1 422 нові випадки захворювання;
  • 342 пацієнти з рецидивом;
  • 26 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
  • 44 пацієнти, які розпочали повторне лікування після невдалого;
  • 15 інших випадків;
  • 6 пацієнтів із невідомою історією попереднього лікування;
  • у 12 пацієнтів також діагностовано Covid-19.
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Загалом у лютому 2023 року від туберкульозу лікувалися 11 758 людей.

З початку року на Волині 20 дітей діагностували туберкульоз, серед них 11-місячна дівчинка. Під час епідрозслідування обстежили 28 осіб, які контактували з немовлям. Мати, яка нещодавно народила ще одну дитину, здорова. Виявили одне захворювання на туберкульоз в оточенні. Також є ще дві підозри на хворобу. Людей направили до фтизіатра.

Джерело: ЦГЗ

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ВІЛ туберкульоз
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