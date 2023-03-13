У лютому 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 970 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 255 пацієнтів діагностовано СНІД, а 114 людей померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у лютому 2023 року:

гетеросексуальний — 681;

гомосексуальний — 31;

парентеральний — 249;

від матері дитині — 97*;

невідомий — 1.

* Більшість цих дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції.

Зараз дивляться

Туберкульоз

У лютому 2023 року в Україні зареєстровано 1 855 випадків туберкульозу:

1 422 нові випадки захворювання;

342 пацієнти з рецидивом;

26 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;

44 пацієнти, які розпочали повторне лікування після невдалого;

15 інших випадків;

6 пацієнтів із невідомою історією попереднього лікування;

у 12 пацієнтів також діагностовано Covid-19.

Загалом у лютому 2023 року від туберкульозу лікувалися 11 758 людей.

З початку року на Волині 20 дітей діагностували туберкульоз, серед них 11-місячна дівчинка. Під час епідрозслідування обстежили 28 осіб, які контактували з немовлям. Мати, яка нещодавно народила ще одну дитину, здорова. Виявили одне захворювання на туберкульоз в оточенні. Також є ще дві підозри на хворобу. Людей направили до фтизіатра.

Джерело: ЦГЗ