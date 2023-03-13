У лютому 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 970 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 255 пацієнтів діагностовано СНІД, а 114 людей померли від СНІДу.
ВІЛ-інфекція
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у лютому 2023 року:
- гетеросексуальний — 681;
- гомосексуальний — 31;
- парентеральний — 249;
- від матері дитині — 97*;
- невідомий — 1.
* Більшість цих дітей (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції.
Туберкульоз
У лютому 2023 року в Україні зареєстровано 1 855 випадків туберкульозу:
- 1 422 нові випадки захворювання;
- 342 пацієнти з рецидивом;
- 26 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
- 44 пацієнти, які розпочали повторне лікування після невдалого;
- 15 інших випадків;
- 6 пацієнтів із невідомою історією попереднього лікування;
- у 12 пацієнтів також діагностовано Covid-19.
Загалом у лютому 2023 року від туберкульозу лікувалися 11 758 людей.
З початку року на Волині 20 дітей діагностували туберкульоз, серед них 11-місячна дівчинка. Під час епідрозслідування обстежили 28 осіб, які контактували з немовлям. Мати, яка нещодавно народила ще одну дитину, здорова. Виявили одне захворювання на туберкульоз в оточенні. Також є ще дві підозри на хворобу. Людей направили до фтизіатра.
Джерело: ЦГЗ