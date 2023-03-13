В феврале 2023 года в Украине официально зарегистрировано 970 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 255 пациентов диагностирован СПИД, а 114 человек умерли от СПИДа.
ВИЧ-инфекция
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в феврале 2023 года:
- гетеросексуальный — 681;
- гомосексуальный — 31;
- парентеральный — 249;
- от матери ребенку — 97 *;
- неизвестный — 1.
* Большинство этих детей (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.
Туберкулез
В феврале 2023 года в Украине зарегистрировано 1 855 случаев туберкулеза:
- 1 422 новых случаев заболевания;
- 342 пациента с рецидивом;
- 26 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;
- 44 пациента, начавших повторное лечение после неудачного;
- 15 других случаев;
- 6 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения;
- у 12 пациентов также диагностирован Covid-19.
В феврале 2023 года от туберкулеза лечились 11 758 человек.
С начала года на Волыни у 20 детей был диагностирован туберкулез, среди них 11-месячная девочка. Во время эпидрасследования обследовали 28 человек, которые контактировали с младенцем. Мать, недавно родившая еще одного ребенка, здорова. Обнаружили одно заболевание туберкулезом в окружении. Также есть еще два подозрения на болезнь. Людей направили к фтизиатру.
Источник: ЦГЗ