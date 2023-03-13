В феврале 2023 года в Украине официально зарегистрировано 970 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 255 пациентов диагностирован СПИД, а 114 человек умерли от СПИДа.

ВИЧ-инфекция

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в феврале 2023 года:

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гетеросексуальный — 681;

гомосексуальный — 31;

парентеральный — 249;

от матери ребенку — 97 *;

неизвестный — 1.

* Большинство этих детей (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

Туберкулез

В феврале 2023 года в Украине зарегистрировано 1 855 случаев туберкулеза:

1 422 новых случаев заболевания;

342 пациента с рецидивом;

26 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;

44 пациента, начавших повторное лечение после неудачного;

15 других случаев;

6 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения;

у 12 пациентов также диагностирован Covid-19.

В феврале 2023 года от туберкулеза лечились 11 758 человек.

С начала года на Волыни у 20 детей был диагностирован туберкулез, среди них 11-месячная девочка. Во время эпидрасследования обследовали 28 человек, которые контактировали с младенцем. Мать, недавно родившая еще одного ребенка, здорова. Обнаружили одно заболевание туберкулезом в окружении. Также есть еще два подозрения на болезнь. Людей направили к фтизиатру.

Источник: ЦГЗ