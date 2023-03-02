Агрессор, чувствуя, что на поле боя не может победить украинцев, начал тотальное уничтожение социальной инфраструктуры. За год изрядно пострадала медицинская сфера в целом.

Было 725 нападений на учреждения здравоохранения, медицинские склады, транспорт, поставки, 1 250 медучреждений повреждены, еще 150 – полностью разрушены.

Оценочная сумма ущерба, нанесенного медицине, составляет $1 млрд.

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Но главное, страдают люди: медики и пациенты. Из-за опасности обстрелов ограничивается мобильность многих из них, нарушены цепи поставок лекарства. Массовое перемещение людей не позволяет организовать медицинскую помощь и поставки препаратов на должном уровне.

Каждый пятый не может получить необходимую медицинскую помощь, в зонах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях – каждый третий.

Основными препятствиями являются обстрелы, нехватка времени и ограниченная доступность транспорта, стоимость лечения. 33% переселенцев нуждаются в лекарственных средствах и медицинской помощи.

Среди этого моря людей есть нуждающиеся в специфическом лечении – ВИЧ-положительные. Некоторые узнали свой статус перед войной, или в самом ее начале.

ВИЧ-позитивных не бросают

В войну десятки тысяч людей с ВИЧ оставались под угрозой прерывания лечения. Длительные воздушные тревоги и обстрелы, вынужденные переезды и утрата связи со своими врачами, усложненная логистика доставки препаратов, отсутствие доступа к медицине на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий.

Но несмотря ни на что, тестирование и выявление людей с ВИЧ продолжилось, благодаря деятельности одного из самых масштабных проектов в сфере общественного здоровья HealthLink – Ускорение усилий по противодействию ВИЧ в Украине, внедряемому БО 100% Життя (БО Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД) в партнерстве с МБФ Альянс общественного здоровья при поддержке USAID.

Несмотря на сложные условия работы и понижение объемов тестирования в условиях войны, эффективность выявления ВИЧ-позитивных людей возросла. Приблизительно 83 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ, из которых 3,2 тыс. человек впервые получили АРТ.

В этот тяжелый военный год благодаря поразительной координации команды 100% Життя с международными партнерами, около 130 тыс человек с ВИЧ обеспечены АРТ на ближайший год, 53 млн доз препаратов доставлены во все регионы страны за выделенные программой PEPFAR около $13 млн.

Выстоять, обеспечить лекарствами, поддержать психологически, предоставить социальное и юридическое сопровождение, стать более сильными и несокрушимыми – борьба за жизнь продолжается в каждом уголке страны.

ВИЧ-позитивные пациенты чувствуют, что их не оставляют, в них верят – и это вдохновляет на действия.

Я почувствовал, что полезен своей стране

Андрей не мог с оружием в руках защищать страну, но мог волонтерить.

У парня ВИЧ. Об этом он узнал еще до войны. Принять диагноз было непросто, хотя он и подозревал это. Социальное сопровождение пациентской организации продолжительностью в полгода помогло парню вернуться к жизни.

– Когда-то помогли мне поверить в себя, теперь помогаю я, рассказал Андрей. – Я получал жизненно необходимые лекарства, принял свой ВИЧ-позитивный статус, благополучно занимался своим бизнесом – у меня магазины одежды. Но началась война… Я не мог с оружием в руках воевать, но я мог помогать людям.

Совместно с благотворительной организацией 100% Життя. Днепр Андрей волонтерил.

– Сидеть и ждать – это не обо мне, – заметил волонтер. – Совместно с социальным работником благотворительной организации мы отвозили одежду в реабилитационный центр и раненым, впоследствии военным и переселенцам.

Андрей создал сайт для беженцев с поиском жилья, обеспечением необходимыми медикаментами и другими вещами.

– Так я чувствовал, что полезен своей стране, – делится Андрей.

История ВИЧ-позитивного Андрея – одна из многих, когда пациентские организации совместно с теми, кто раньше обращался к ним сам за помощью, сейчас поддерживают людей, пострадавших от войны.

БО 100% Життя – крупнейшая пациентская организация в Украине, представленная в каждом регионе. За год войны организацией доставлено 38 т еды в больницы, один млн продуктовых наборов, 17 тыс. сертификатов для приобретения еды роздано в 15 областях, 6,5 тыс. индивидуальных аптечек передано ТрО, ВСУ, врачам, шесть тыс. бронежилетов – водителям скорой помощи, медицинским. и социальным работникам.

Приобретены три электромобиля для эвакуации людей, доставлены медикаменты и гуманитарная помощь, эвакуировано оборудование из четырех госпиталей Донецкой и Луганской.

Медицинский центр 100% Життя в Киеве стала гуманитарным центром, организованы пять шелтеров во Львове, Ровно, Черновцах, Ивано-Франковске для людей, нуждавшихся в крыше над головой, в регионы доставлены 150 портативных и классических генераторов.

И за каждой цифрой стоит большая работа по приближению победы, поддержка людей, нуждающихся в медицинской помощи.

В начале войны я не знал, где мне получить лекарство

Михаил прошел бесплатное тестирование на ВИЧ благодаря работникам проекта HealthLink. Он являлся активным потребителем наркотических веществ. Побороть эту привычку самостоятельно не мог.

– К сожалению, все мои заработанные деньги постоянно шли на уличный наркотик. Я не мог остановиться, – признался Михаил. – Но знакомство с социальным работником БУ Черниговская сеть изменила мою жизнь.

В благотворительной организации мужчине рассказали о возможностях программы заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

– Для меня это был последний шанс выжить и выбраться из замкнутого круга, – сказал Михаил. – Я прошел все необходимые диагностические исследования и услышал, что у меня ВИЧ, гепатит С.

Было начало войны, мужчина не знал, где получить лекарство, но возвращаться к прежней жизни точно не хотел.

– Когда началась война, я понял, что хочу жить… – вспоминает свою историю Михаил.

Благотворительная организация Черниговская сеть взяла мужчину под опеку в буквальном смысле этого слова. Михаилу назначили антиретровирусную терапию (АРТ) и ЗПТ, поставили в очередь на получение лечения от гепатита С.

Даже при регулярных обстрелах города работники организации продолжали работать и помогать нуждающимся. В таких опасных для жизни условиях они в течение двух дней предоставили лечение мужчине, у которого только что обнаружили ВИЧ и гепатит С.

– Представления не имел, как получить ЗПТ, и считал это нереальным. Теперь с каждым днем чувствую, как состояние здоровья улучшается. Больше нет необходимости искать “вещество”, а заработанные деньги направляю на нужды семьи, – рассказывает мужчина.

Доступно ли тестирование на ВИЧ в войну

Проект HealthLink Ускорение усилий по противодействию ВИЧ/СПИДу в Украине является одним из крупнейших проектов по тестированию на ВИЧ в Украине. Уже шестой год он внедряется в Украине и доказывает свою действенность, ведь спасает жизнь людей. В войну – этот ориентир только усилился.

И Михаил, и Андрей, как и каждый третий украинец/ка, прошедшие тестирование, узнали свой ВИЧ-статус благодаря проекту.

Даже во время войны тестирование на ВИЧ доступно – его можно пройти в медицинских учреждениях и пациентских организациях в регионах, а также заказать оральный тест на дом для самотестирования на сайте https://prozdorovia.in.ua в разделе “Хочу обстежитись”.