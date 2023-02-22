Согласно данным, опубликованным в понедельник в журнале Nature Medicine, 53-летний мужчина из Германии вылечился от ВИЧ после пересадки стволовых клеток в 2014 году. Исследователи говорят, что он – пятый пациент, который после прохождения процедуры избавился от вирусного заболевания, поразившего более 30 млн человек во всем мире.

По словам исследователей в понедельник, у мужчины, которого называют пациентом Дюссельдорфа, нет заметных следов вируса ВИЧ, и он перестал принимать лекарства от ВИЧ в 2019 году.

Бьерн-Эрик Оле Йенсен, врач пациента, сообщил, что у мужчины не было никаких признаков активного ВИЧ во время конференции в 2019 году.

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Первым человеком, вылеченным от ВИЧ, был Тимоти Рэй Браун, которого исследователи называли пациентом Берлина в выводах, опубликованных в 2009 году. Три других также были вылечены, в том числе пациент Лондона в 2019 году и Город надежды и Нью-Йорк – в 2022 году.

Всем четырем была проведена трансплантация стволовых клеток – процедура высокого риска, которую также называют трансплантацией костного мозга – и получена ВИЧ-стойкая мутация от своих доноров, которая удаляет белок, обычно используемый вирусом для проникновения в клетки крови.

– Я думаю, что мы можем получить много информации от этого пациента и подобных случаев лечения ВИЧ, – сказал Йенсен. – Все пять случаев подсказывают, куда нам направляться, чтобы сделать стратегию более безопасной.

38,4 млн. Согласно оценкам ООН в 2021 году, именно столько людей в мире имеют ВИЧ. Из них 36,7 млн – взрослые, а 1,7 млн – дети до 15 лет.

ВИЧ или вирус иммунодефицита человека – это вирус, который атакует иммунную систему организма и, если его не лечить, может привести к СПИДу или синдрому приобретенного иммунодефицита.

Центры по ВИЧ-контролю и профилактике заболеваний отмечают, что эффективного лекарства от вируса нет, и когда люди заражаются ВИЧ, он остается с ними на всю жизнь.

Хотя вирус можно выявить по симптомам, которые могут проявляться как симптомы, похожие на грипп, в течение двух-четырех недель после заражения, однако единственный способ поставить диагноз – пройти тестирование.

Несмотря на отсутствие лекарств от вируса, некоторые исследователи начали внедрять трансплантацию стволовых клеток как лечение, позволяющее врачам вставлять анти-ВИЧ-гены или мутации в новую иммунную систему пораженного человека.

Источник: Forbes