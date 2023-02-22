Згідно з даними, опублікованими в понеділок у журналі Nature Medicine, 53-річний чоловік із Німеччини вилікувався від ВІЛ після пересадки стовбурових клітин у 2014 році. Дослідники кажуть, що він – п’ятий пацієнт, який після проходження процедури позбувся вірусного захворювання, яке вразило більш ніж 30 млн людей у всьому світі.

За словами дослідників у понеділок, у чоловіка, якого називають пацієнтом Дюссельдорфа, немає помітних слідів вірусу ВІЛ, і він припинив приймати ліки від ВІЛ у 2019 році.

Бйорн-Ерік Оле Єнсен, лікар пацієнта, повідомив, що у чоловіка не було жодних ознак активного ВІЛ під час конференції в 2019-му.

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Єнсен зазначив, що вірус дійсно вилікувано, а не в довгостроковій ремісії.

Понад 40 млн людей померли від СНІДу від початку епідемії на початку 1980-х років.

Першою людиною, яку вилікували від ВІЛ, був Тімоті Рей Браун, якого дослідники називали пацієнтом Берліна у висновках, опублікованих у 2009 році. Троє інших також були вилікувані, зокрема пацієнт Лондона у 2019 році та Місто надії і Нью-Йорк у 2022 році.

Усім чотирьом було проведено трансплантацію стовбурових клітин – процедуру високого ризику, яку також називають трансплантацією кісткового мозку – для лікування раку крові, вони отримали ВІЛ-стійку мутацію від своїх донорів, що видаляє білок, який вірус зазвичай використовує для проникнення в клітини крові.

– Я думаю, що ми можемо отримати багато інформації від цього пацієнта й таких випадків лікування ВІЛ, – сказав Єнсен. – Всі п’ять випадків дають підказки, куди нам прямувати, щоб зробити стратегію безпечнішою.

38,4 млн. Згідно з оцінками ООН у 2021 році, саме стільки людей у світі мають ВІЛ. Із них 36,7 млн – дорослі, а 1,7 млн – діти до 15 років.

ВІЛ, або вірус імунодефіциту людини, це вірус, який атакує імунну систему організму і, якщо його не лікувати, може призвести до СНІДу або синдрому набутого імунодефіциту.

Центри з контролю та профілактики захворювань зазначають, що ефективних ліків від вірусу немає, тож коли люди заражаються ВІЛ, він залишається з ними на все життя.

Хоча вірус можна визначити за симптомами, які можуть проявлятися як симптоми, схожі на грип, протягом двох-чотирьох тижнів після зараження, однак єдиний спосіб поставити діагноз – пройти тестування.

Попри відсутність ліків від вірусу, деякі дослідники почали впроваджувати трансплантацію стовбурових клітин як лікування, що дозволяє лікарям вставляти анти-ВІЛ-гени або мутації в нову імунну систему ураженої людини.

Джерело: Forbes