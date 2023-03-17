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Ученые сообщили, что пациентке с ВИЧ помогла избавиться от инфекции пуповинная кровь

17 марта 2023, 09:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Ученые сообщили, что пациентке с ВИЧ помогла избавиться от инфекции пуповинная кровь
Источник: Depositphotos

Как сообщили американские ученые на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям, пациентке с ВИЧ помогла избавиться от смертельно опасной инфекции пуповинная кровь.

По словам исследователей, это произошло после того, как женщине была сделана пересадка стволовых клеток пуповинной крови устойчивого к ВИЧ человека и костного мозга частично совместимого донора. 

Через три месяца после процедуры иммунные клетки пациентки, которые продуцировала пуповинная кровь, стали устойчивы к инфицированию ВИЧ. Со временем женщина прекратила антиретровирусную терапию. 

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Ученые рассказали, что пациентка в течение четырех лет получала антиретровирусную терапию ВИЧ-инфекции, когда ей поставили диагноз острой миелоидной лейкемии.

В 2017 году было решено провести трансплантацию стволовых клеток. Такая терапия используется при лечении онкологических заболеваний у пациентов, которые не могут найти полностью совместимого донора костного мозга.

На сотый день после трансплантации в крови пациентки не были обнаружены вирусы иммунодефицита. Через 37 месяцев женщина смогла прекратить антиретровирусную терапию. В течение следующих 14 месяцев не было признаков возврата инфекции.

По словам ученых, пока нельзя говорить о доступном для всех ВИЧ-инфицированных способе лечения. Трансплантацию стволовых клеток проводят только тем пациентам с ВИЧ, которым эта процедура показана по другим причинам, например раку крови.

Однако описанный случай показывает, что стволовые клетки пуповинной крови могут быть спасительными для инфицированных пациентов, которым трудно найти подходящих доноров костного мозга.

Источник: nauka.ua

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ВИЧ Дослідження вчених лікування
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