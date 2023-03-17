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Вчені повідомили, що пацієнтці з ВІЛ допомогла позбутися інфекції пуповинна кров

17 Березня 2023, 09:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Вчені повідомили, що пацієнтці з ВІЛ допомогла позбутися інфекції пуповинна кров
Джерело: Depositphotos

Як повідомили американські вчені на конференції з ретровірусів і опортуністичних інфекцій, пацієнтці з ВІЛ допомогла позбутися смертельно небезпечної інфекції пуповинна кров.

За словами дослідників, це сталося після того, як жінці була зроблена пересадка стовбурових клітин пуповинної крові стійкої до ВІЛ людини і кісткового мозку частково сумісного донора.

Через три місяці після процедури імунні клітини пацієнтки, які продукувала пуповинна кров, стали стійкі до інфікування ВІЛ. З часом жінка припинила антиретровірусну терапію.

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Вчені розповіли, що пацієнтка протягом чотирьох років отримувала антиретровірусну терапію ВІЛ-інфекції, коли їй поставили діагноз гострої мієлоїдної лейкемії.

У 2017 році було вирішено провести трансплантацію стовбурових клітин. Така терапія використовується при лікуванні онкологічних захворювань у пацієнтів, які не можуть знайти повністю сумісного донора кісткового мозку.

На сотий день після трансплантації в крові пацієнтки не були виявлені віруси імунодефіциту. Через 37 місяців жінка змогла припинити антиретровірусну терапію. Протягом наступних 14 місяців не було ознак повернення інфекції.

За словами вчених, поки не можна говорити про доступний для всіх ВІЛ-інфікованих спосіб лікування. Трансплантацію стовбурових клітин проводять тільки тим пацієнтам з ВІЛ, яким ця процедура показана з інших причин, наприклад раку крові.

Однак описаний випадок показує, що стовбурові клітини пуповинної крові можуть бути рятівними для інфікованих пацієнтів, яким важко знайти відповідних донорів кісткового мозку.

Джерело: nauka.ua

Теги
ВІЛ Дослідження вчених лікування
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