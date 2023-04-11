Команда вчених Університету Джона Гопкінса під час дослідження виявила докази наявності геномів, які здатні боротися з ВІЛ-інфекцією.

Науковці використовували зразки крові людей із ВІЛ, які перебувають на тривалій супресивній терапії, і виявили ознаки наявності моноцитів, у яких міститься стабільна ДНК ВІЛ, здатна інфікувати сусідні клітини.

Моноцити – це тип імунних клітин, які з часом перетворюються на макрофаги, здатні знищувати чужорідні елементи, як-от віруси, бактерії та інші клітини, що не належать організму господаря.

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Отримані результати можуть дати новий напрямок зусиллям з удосконалення терапії та, зрештою, лікування ВІЛ, на який страждають понад 34 млн осіб у всьому світі.

Дослідники отримали зразки крові в період з 2018-го по 2022 роки від десяти осіб із ВІЛ, які приймали довгострокові стандартні антиретровірусні препарати.

У всіх десяти було виявлено ДНК ВІЛ у моноцитах-макрофагах, але на рівні, в 10 разів нижчому, ніж у CD4+ Т-клітинах, які є загальновизнаним резервуаром ВІЛ.

Дослідники також виявили ДНК ВІЛ у CD4+ Т-клітинах і в моноцитах 30 учасників іншого групового дослідження і в половини з них змогли виділити ВІЛ, вироблений інфікованими моноцитами.

– Ми не знаємо, наскільки важливими є ці моноцити й макрофаги для знищення ВІЛ, але наші результати свідчать про те, що ми маємо продовжувати дослідження, щоб зрозуміти їхню роль у цьому захворюванні, – каже професорка молекулярної та порівняльної патобіології Дженіс Клементс.

За її словами, для викорінення ВІЛ необхідно знайти біомаркери клітин, у яких присутній геном ВІЛ, і знищити ці клітини.

Джерело: Scitechdaily