Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в Минздраве Украины намерены переработать совместно с Минобороны перечень годных к военной службе.

По словам Игоря Кузина, это необходимо для того, чтобы выяснить определенные предпосылки, когда принимается решение по человеку, который, например, имеет клинически вылеченный туберкулез и остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций.

— Когда мы говорим о соответствующем нормировании со стороны Минобороны, то последние изменения учитывали современные тенденции медицины, — отметил главный санитарный врач.

К примеру, по его словам, уже есть понимание, что ВИЧ-инфекция является абсолютно контролируемым инфекционным заболеванием. Это означает, что человек, который имеет доступ к антиретровирусной терапии и может в тылу обеспечивать функцию защиты, помощи, а так же находиться в ВСУ.

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Кузин отметил, что то же самое касается клинически излечимого туберкулеза, когда пациент после перенесенного туберкулеза возвращается к своей нормальной жизни.

— Поэтому такие случаи недавним приказом были отнесены к такой категории, когда пригодность определяется индивидуально, — сказал Кузин.

По словам чиновника Минздрава, по сути такие люди могут быть в тылу, обеспечивать какую-то поддержку, но на передовой они не могут быть, потому что там может не быть физического доступа к тем или иным лекарствам.