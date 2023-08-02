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В Минздраве назвали причины, почему некоторые люди болеют корью даже после вакцинации

2 августа 2023, 11:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
щеплення
Источник: Pixabay

Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, почему некоторые люди болеют корью, даже если были полностью вакцинированы.

Во-первых, ни одна вакцина не может дать 100% защиты.

Во-вторых, у 3–5% людей не формируется иммунитет после вакцинации по разным причинам. Именно поэтому вводится вторая доза вакцины для обеспечения максимальной защиты.

В-третьих, некоторые сведения в справках о прививках могут не соответствовать действительности.

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В-четвертых, заболеть могут те, кому ввели вакцину, которая сохранялась при ненадлежащей температуре после ее подготовки к применению и утратила свои свойства.

В Минздраве напомнили, что те, у кого организм не ответил на вакцину, должны быть защищены коллективным иммунитетом. Поэтому важно вакцинировать более 95% людей, чтобы остановить распространение вируса и защитить тех, кто не сформировал иммунитет после вакцинации.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Кір хвороба
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