Фахівці Міністерства охорони здоров’я України пояснили, чому деякі люди хворіють на кір, навіть якщо були повністю вакциновані.

По-перше, жодна вакцина не може дати 100% захисту.

По-друге, у 3-5% людей не формується імунітет після вакцинації з різних причин. Саме тому вводиться друга доза вакцини для забезпечення максимального захисту.

По-третє, деякі відомості в довідках про щеплення можуть не відповідати дійсності.

По-четверте, захворіти можуть ті, кому ввели вакцину, що зберігалася за неналежної температури після її підготовки до застосування і втратила свої властивості.

У МОЗ нагадали, що ті, у кого організм не відповів на вакцину, мають бути захищені колективним імунітетом. Тому важливо вакцинувати понад 95% людей, щоб зупинити поширення вірусу і захистити тих, хто не сформував імунітет після вакцинації.