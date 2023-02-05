Специалисты Министерства здравоохранения Украины в очередной разъяснили, когда следует вызывать бригаду скорой медицинской помощи и в каких случаях диспетчер может нам в этом отказать.

— На прошлой неделе на линию 103 поступило более 153 тыс. звонков. Бригады совершили 69 222 выезда (45% вызовов). Почти 26% людей нуждались только в телефонном консультировании. До 5% звонков были ложными, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Украине определен четкий перечень оснований, по которым бригада выезжает на вызов. Он регламентирован приказом Минздрава 583 от 26.03.2021.

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Сейчас смотрят Если во время общения диспетчер не обнаружит основания для выезда скорой, пациент получит консультацию по телефону. Также его могут направить к семейному врачу, если состояние не является неотложным, но требует осмотра и обследования. Когда нужно звонить на 103: проблемы с дыханием (осложненное, отдышка) или его отсутствие;

признаки массивного кровотечения;

боль, ощущение стеснения в грудной клетке;

потеря сознания или его спутанность;

признаки инсульта или инфаркта;

другие состояния, которые угрожают здоровью и жизни. В Минздраве также напомнили, что высокая температура сама по себе не является основание для вызова бригады экстренной медицинской помощи.

Источник Минздрав

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